«Торино» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«Торино» примет «Наполи» в 7-м туре Серии А.

Матч пройдет на «Стадио Олимпико ди Торино».

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет «Матч! Футбол 1».

Таблица Серии А

Статистика Серии А