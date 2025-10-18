0

«Торино» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«Торино» примет «Наполи» в 7-м туре Серии А.

Матч пройдет на «Стадио Олимпико ди Торино».

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет «Матч! Футбол 1».

Серия А. 7 тур
18 октября 16:00, Олимпико ди Торино
Торино
Не начался
Наполи

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Кто победит в главном матче Бундеслиги?2807 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoсерия А Италия
logoТорино
logoНаполи
онлайны
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ромы», «Наполи» в гостях у «Торино», «Милан» и «Ювентус» проведут матчи в воскресенье
7сегодня, 08:25
Главные новости
Фанаты «Баварии» написали петицию против приезда Боатенга на стажировку в клуб. В 2024-м экс-футболиста оштрафовали на 200 тысяч евро по делу об избиении матери двух дочерей
113 минут назад
Хавбек «Бетиса» Руибаль: «Футбол маскулинизирован, любое иное проявление привлекает внимание. Жена накрасила мне ногти, я красил их каждый день – в зависимости от цвета волос»
2116 минут назадФото
Поцеловавший Эрмосо экс-глава RFEF написал книгу «Убийство Рубиалеса», цена – 23,90 евро. В релизе отметили, что это провизведение «жертвы крупнейшего заговора в испанском футболе»
1528 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» примет «Ростов», «Краснодар» в гостях у «Махачкалы»
11342 минуты назадLive
Де Йонг о Ямале: «Он хорошо справляется – на тренировках и в матчах. Если продолжит так же, мне все равно, что Ламин будет делать за пределами поля»
1456 минут назад
Вратарь «Зенита» Адамов прочитал больше 100 книг: «Ремарк сильно повлиял на меня. «Тысяча сияющих солнц» Хоссейни – моя любимая книга»
50сегодня, 09:37
«Галатасарай» зимой попытается подписать Кисляка. Тренер Бурук дал положительный отзыв по хавбеку ЦСКА (Fotomac)
44сегодня, 09:24
Слот об игре Виртца: «Когда футболиста покупают за такие деньги, люди смотрят на голы и передачи. У Флориана уже должно было быть 6-7 пасов – не везет с реализацией»
11сегодня, 09:14
Артета о безголевой серии Дьокереша: «Доволен тем, что он делает для «Арсенала». Говорил ему о необходимости «девятки», которая справится с тем, что не забивает 6-8 матчей»
17сегодня, 08:57
«Сколько «Спартаку» можно перебирать этих иностранцев? Платят большие деньги, а своих не приглашают в топ-клубы. Юран бы подошел». Самсонов о красно-белых
33сегодня, 08:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Ноттингем Форест» – «Челси». Гарначо играет. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
528 минут назад
«Пари НН» – «Акрон». Дзюба играет. Онлайн-трансляция
43 минуты назадLive
«Крылья Советов» – «Оренбург». Ахметов и Сутормин играют. Онлайн-трансляция
143 минуты назадLive
«Тоттенхэм» поддержал акцию против расизма: «Гордимся работой по обеспечению инклюзивности и принципом нулевой терпимости к любым формам дискриминации»
444 минуты назад
«Фулхэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 09:18
«Знаете эффект пылесоса? Сегодня его в другую трубу вставили, мяч не засасывался в ворота соперника». Тренер «СКА Поддубский после 0:0 с «Соколом»
2сегодня, 09:13Видео
«Рома» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 09:10
«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
1сегодня, 08:57
«Атлетико» – «Осасуна». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 08:47
«Локомотив» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:45
9сегодня, 08:40