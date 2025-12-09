  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим о 4:1 с «Вулвс»: «Большую часть времени «МЮ» играл хорошо, в концовке 1-го тайма должен был быть другой счет. Нам нужно улучшить качество ударов»
19

Аморим о 4:1 с «Вулвс»: «Большую часть времени «МЮ» играл хорошо, в концовке 1-го тайма должен был быть другой счет. Нам нужно улучшить качество ударов»

Рубен Аморим: «МЮ» хорошо играл в перерыве.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о победе над «Вулверхэмптоном» в 15-м туре АПЛ (4:1).

«Большую часть времени мы играли хорошо. В концовке [первого тайма] должен был быть другой счет. Я доволен вторым таймом, потому что мы поняли, что у нас есть еще одна возможность.

О том, что он сказал в перерыве

«Я говорил не о тактике. Было очевидно, что в некоторых матчах мы доминируем, но не завершаем их должным образом. Нам нужно быть лучше в деталях. Я пытался донести до игроков, что у нас есть 45 минут, чтобы завоевать три важнейших очка. 

Это важно. Мы провели несколько матчей против команд, у которых более удачный период, и нанесли много ударов. Нам нужно улучшить качество ударов. Нам нужно сосредоточиться не только на том, чтобы забивать, но и на защите наших ворот».

О Мэйсоне Маунте

«Дело не только в голе, который он забил, но и в том, как он играет – как он атакует, как защищается, как понимает свои технические качества. Ему не нужно много касаний. Он очень хороший игрок и усердно работает. Он знает, что иногда ему нужно начинать на скамейке запасных».

О том, что значит шестое место

«Ничего. У меня всегда одно и то же чувство: мы должны набирать больше очков. Но этот матч в прошлом, давайте сосредоточимся на будущем», – сказал Аморим.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
logoВулверхэмптон
logoпремьер-лига Англия
logoМэйсон Маунт
