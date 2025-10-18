  • Спортс
27

«Ман Сити» выступил против расизма к месяцу черной истории: «Клуб повторяет призыв к болельщикам бросить вызов дискриминации и сообщать о ней»

«Манчестер Сити» выступил против расизма.

«Отмечая месяц черной истории, «Манчестер Сити» вместе с остальными клубами АПЛ, Английской футбольной лигой и Ассоциацией футболистов вновь заявляют, что в футболе нет места дискриминации.

Все матчи АПЛ с 18 по 26 октября будут посвящены акции «Нет места расизму», потому что клуб повторяет призыв к болельщикам бросить вызов дискриминации и сообщать о ней, где бы они ее ни увидели.

Любой болельщик, который станет свидетелем или услышит оскорбительное поведение на стадионе «Этихад Стэдиум», может сообщить об этом, отправив смс-сообщение, чтобы наша служба безопасности узнала о произошедшем.

Отзыв также можно отправить анонимно, отправив смс-сообщение с указанием ряда, номера места и краткого описания инцидента. Болельщики также могут сообщить об инцидентах, обратившись к стюарду или в полицию», – говорится в заявлении клуба.

В октябре в США, Великобритании и других странах отмечается месяц черной истории, в период которого проводятся памятные мероприятия, посвященные борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью, а также отмечается вклад афроамериканцев в культурную и политическую жизнь страны.

«Ман Сити» к месяцу черной истории заказал стих у поэта Сиссея. Его зачитали первый темнокожий игрок в истории клуба, а также Онуоха, Райт-Филлипс, Диаш, Доку

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»
дискриминация
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
Этихад Стэдиум
болельщики
