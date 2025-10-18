«Ман Сити» выступил против расизма к месяцу черной истории: «Клуб повторяет призыв к болельщикам бросить вызов дискриминации и сообщать о ней»
«Отмечая месяц черной истории, «Манчестер Сити» вместе с остальными клубами АПЛ, Английской футбольной лигой и Ассоциацией футболистов вновь заявляют, что в футболе нет места дискриминации.
Все матчи АПЛ с 18 по 26 октября будут посвящены акции «Нет места расизму», потому что клуб повторяет призыв к болельщикам бросить вызов дискриминации и сообщать о ней, где бы они ее ни увидели.
Любой болельщик, который станет свидетелем или услышит оскорбительное поведение на стадионе «Этихад Стэдиум», может сообщить об этом, отправив смс-сообщение, чтобы наша служба безопасности узнала о произошедшем.
Отзыв также можно отправить анонимно, отправив смс-сообщение с указанием ряда, номера места и краткого описания инцидента. Болельщики также могут сообщить об инцидентах, обратившись к стюарду или в полицию», – говорится в заявлении клуба.
В октябре в США, Великобритании и других странах отмечается месяц черной истории, в период которого проводятся памятные мероприятия, посвященные борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью, а также отмечается вклад афроамериканцев в культурную и политическую жизнь страны.
«Ман Сити» к месяцу черной истории заказал стих у поэта Сиссея. Его зачитали первый темнокожий игрок в истории клуба, а также Онуоха, Райт-Филлипс, Диаш, Доку