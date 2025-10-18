СКА проиграл 8 из 10 последних матчей, сегодня – 1:3 от «Локомотива». Команда Ларионова – 9-я на Западе
СКА проиграл 8 из 10 последних матчей в Fonbet Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Игоря Ларионова дома уступила «Локомотиву» (1:3).
Таким образом, СКА проиграл 8 из 10 последних матчей и занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 16 очками в 16 встречах.
У «Локомотива» 3 победы в 5 последних матчах. Команда тренера Боба Хартли лидирует на Западе, набрав 24 балла в 17 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
