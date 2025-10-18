Единая лига ВТБ. «Енисей» примет ЦСКА, «Бетсити Парма» сыграет с «Автодором»
Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Енисей» встретится с ЦСКА, «Бетсити Парма» примет «Автодор».
Регулярный чемпионат
Положение команд: УНИКС – 4-0, МБА-МАИ – 3-1, Локомотив-Кубань – 3-1, ЦСКА – 3-1, Уралмаш – 2-2, Автодор – 2-2, Бетсити Парма – 2-2, Зенит – 2-2, Пари Нижний Новгород – 1-3, Самара – 0-4, Енисей – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8877 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости