0

Единая лига ВТБ. «Енисей» примет ЦСКА, «Бетсити Парма» сыграет с «Автодором»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Енисей» встретится с ЦСКА, «Бетсити Парма» примет «Автодор».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение командУНИКС – 4-0, МБА-МАИ – 3-1, Локомотив-Кубань – 3-1, ЦСКА – 3-1, Уралмаш – 2-2, Автодор – 2-2, Бетсити Парма – 2-2, Зенит – 2-2, Пари Нижний Новгород – 1-3, Самара – 0-4, Енисей – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
