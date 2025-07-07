Календарь российских турниров по лыжам сезона-2025/26: Кубок России стартует в Кировске в ноябре, ЧР – в Южно-Сахалинске в феврале
Календарь российских соревнований по лыжным гонкам-2025/26
2025 год
Кубок России, 1-й этап
27-30 ноября, Кировск
27 ноября – 10/15 км, раздельный старт, свободный стиль
28 ноября – спринты, свободный стиль
30 ноября – 10/15 км, раздельный старт, классический стиль
Кубок России, 2-й этап
4-7 декабря, Тюмень
4 декабря – 10/10 км, раздельный старт, свободный стиль
6 декабря – спринты, классический стиль
7 декабря – 20 км, масс-старты, классический стиль
Кубок России, 3-й этап
11-14 декабря, Чусовой
11 декабря – 10/10 км, раздельный старт, классический стиль
13 декабря – спринты, свободный стиль
14 декабря – 10/15 км, гонки преследования, свободный стиль
Кубок России, 4-й этап
20-21 декабря, Ижевск
20 декабря – спринты, классический стиль
21 декабря – 15/20 км, раздельный старт, классический стиль
Кубок России, 5-й этап
27-28 декабря, Кирово-Чепецк
27 декабря – спринты, свободный стиль
28 декабря – скиатлоны, 20 км
2026 год
Кубок России, 6-й этап
15-18 января, Мирный
15 января – 10/15 км, раздельный старт, свободный стиль
17 января – спринты, классический стиль
18 января – скиатлоны, 20 км
Кубок России, 7-й этап
23-25 января, Сыктывкар
23 января – спринты, классический стиль
24 января – 10/15 км, раздельный старт, классический стиль
25 января – командный спринт, свободный стиль
Чемпионат России
25 февраля – 8 марта, Южно-Сахалинск
25 февраля – 10/10 км, раздельный старт, классический стиль
26 февраля – скиатлоны, 20 км
28 февраля – смешанная эстафета
1 марта – спринты, свободный стиль
3 марта – командный спринт, классический стиль
4 марта – эстафета, женщины
5 марта – эстафета, мужчины
7 марта – масс-старт, 50 км, женщины, свободный стиль
8 марта – масс-старт, 50 км, мужчины, свободный стиль
Финал Кубка России
28 марта – 5 апреля, Апатиты и Кировск
28 марта – 3/3 км, раздельный старт, свободный стиль (Апатиты)
29 марта – 10/10 км, раздельный старт, свободный стиль (Апатиты)
31 марта – 10/15 км, раздельный старт, классический стиль (Кировск)
1 апреля – 10/10 км, гонки преследования, классический стиль (Кировск)
3 апреля – спринты, свободный стиль (Кировск)
5 апреля – 10 км, масс-старты, свободный стиль (Кировск)
Чемпионат России
11-12 апреля, Апатиты и Мончегорск
11 апреля – 50 км, масс-старт, женщины (Апатиты)
12 апреля – 70 км, масс-старт, мужчины (Мончегорск)