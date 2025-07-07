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Календарь российских турниров по лыжам сезона-2025/26: Кубок России стартует в Кировске в ноябре, ЧР – в Южно-Сахалинске в феврале

Опубликован проект календаря российских соревнований по лыжным гонкам-2025/26.

Календарь российских соревнований по лыжным гонкам-2025/26

2025 год

Кубок России, 1-й этап

27-30 ноября, Кировск

27 ноября – 10/15 км, раздельный старт, свободный стиль

28 ноября – спринты, свободный стиль

30 ноября – 10/15 км, раздельный старт, классический стиль

Кубок России, 2-й этап

4-7 декабря, Тюмень

4 декабря – 10/10 км, раздельный старт, свободный стиль

6 декабря – спринты, классический стиль

7 декабря – 20 км, масс-старты, классический стиль

Кубок России, 3-й этап

11-14 декабря, Чусовой

11 декабря – 10/10 км, раздельный старт, классический стиль

13 декабря – спринты, свободный стиль

14 декабря – 10/15 км, гонки преследования, свободный стиль

Кубок России, 4-й этап

20-21 декабря, Ижевск

20 декабря – спринты, классический стиль

21 декабря – 15/20 км, раздельный старт, классический стиль

Кубок России, 5-й этап

27-28 декабря, Кирово-Чепецк

27 декабря – спринты, свободный стиль

28 декабря – скиатлоны, 20 км

2026 год

Кубок России, 6-й этап

15-18 января, Мирный

15 января – 10/15 км, раздельный старт, свободный стиль

17 января – спринты, классический стиль

18 января – скиатлоны, 20 км

Кубок России, 7-й этап

23-25 января, Сыктывкар

23 января – спринты, классический стиль

24 января – 10/15 км, раздельный старт, классический стиль

25 января – командный спринт, свободный стиль

Чемпионат России

25 февраля – 8 марта, Южно-Сахалинск

25 февраля – 10/10 км, раздельный старт, классический стиль

26 февраля – скиатлоны, 20 км

28 февраля – смешанная эстафета

1 марта – спринты, свободный стиль

3 марта – командный спринт, классический стиль

4 марта – эстафета, женщины

5 марта – эстафета, мужчины

7 марта – масс-старт, 50 км, женщины, свободный стиль

8 марта – масс-старт, 50 км, мужчины, свободный стиль

Финал Кубка России

28 марта – 5 апреля, Апатиты и Кировск

28 марта – 3/3 км, раздельный старт, свободный стиль (Апатиты)

29 марта – 10/10 км, раздельный старт, свободный стиль (Апатиты)

31 марта – 10/15 км, раздельный старт, классический стиль (Кировск)

1 апреля – 10/10 км, гонки преследования, классический стиль (Кировск)

3 апреля – спринты, свободный стиль (Кировск)

5 апреля – 10 км, масс-старты, свободный стиль (Кировск)

Чемпионат России

11-12 апреля, Апатиты и Мончегорск

11 апреля – 50 км, масс-старт, женщины (Апатиты)

12 апреля – 70 км, масс-старт, мужчины (Мончегорск)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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