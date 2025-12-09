«Милан» не проигрывает в Серии А после первого тура – 13 матчей. У команды Аллегри 9 побед и 4 ничьих на отрезке

«Милан» не проигрывает в Серии А после первого тура.

«Милан » продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии.

Команда Массимилиано Аллегри обыграла «Торино » (3:2) в 14-м туре Серии А.

Таким образом, миланцы не проигрывают в лиге уже 13 туров. Последнее поражение было в первом матче чемпионата – 1:2 с «Кремонезе » 23 августа.

С тех пор у «россонери» 9 побед и 4 ничьих.