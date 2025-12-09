«Милан» не проигрывает в Серии А после первого тура – 13 матчей. У команды Аллегри 9 побед и 4 ничьих на отрезке
«Милан» не проигрывает в Серии А после первого тура.
«Милан» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии.
Команда Массимилиано Аллегри обыграла «Торино» (3:2) в 14-м туре Серии А.
Таким образом, миланцы не проигрывают в лиге уже 13 туров. Последнее поражение было в первом матче чемпионата – 1:2 с «Кремонезе» 23 августа.
С тех пор у «россонери» 9 побед и 4 ничьих.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
