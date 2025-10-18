Видео
49

Воробьев забил ЦСКА ударом от углового флага

Дмитрий Воробьев забил ЦСКА ударом от края поля.

«Локомотив» встречается с армейцами на своем поле в 12-м туре Мир РПЛ.

На 3-й добавленной к первому тайму минуте Воробьев догнал мяч у углового флага и направил его в сторону ворот. Находившийся рядом с форвардом железнодорожников защитник ЦСКА Милан Гайич не сумел заблокировать удар, а голкипер Владислав Тороп не отреагировал должным образом и пропустил гол – 0:2.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?544 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Опубликовал: Александр Суряев
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoДмитрий Воробьев
logoМилан Гайич
logoВладислав Тороп
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Локомотив» обыгрывает ЦСКА после 1-го тайма – 2:0. На камбэк армейцев дают 5%
1234 минуты назад
🤯 «Локомотив» – ЦСКА. 2:0 – Воробьев забил от углового флажка, гол Руденко отменили! Онлайн-трансляция
4333 минуты назадLive
Главные новости
«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд. 2:1 – Брандт отыграл один мяч. Онлайн-трансляция
421 минуту назадLive
🤯 «Локомотив» – ЦСКА. 2:0 – Воробьев забил от углового флажка, гол Руденко отменили! Онлайн-трансляция
4333 минуты назадLive
Флик про удаление в конце игры с «Жироной»: «Ничего дурного судье не говорил, аплодировал своей команде. Не знаю, за что вторая желтая. Арбитр не захотел разговаривать со мной и ушел»
310 минут назад
Флик пропустит 1 игру. Ему не грозит дополнительная дисквалификация – судья не указал в отчете, что тренер «Барсы» не ушел в раздевалку после красной в матче с «Жироной»
712 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ромы», «Наполи» уступил «Торино», «Милан» и «Ювентус» проведут матчи в воскресенье
1416 минут назад
Фанаты «Ниццы» скандировали «ИГИЛ*, мы тебя трахнем» на матче с «Лионом». Судья приостановил игру
1028 минут назад
14-летняя испанская футболистка совершила самоубийство из-за издевательств в школе. «Бетис» и «Севилья» выразили соболезнования
1128 минут назад
Мяч дважды попал в руку Монтеса в штрафной «Локо». Абросимов не назначил пенальти в пользу ЦСКА
6142 минуты назадФото
Флик про 2:1 с «Жироной»: «Фантастический матч. «Барселона» создала много моментов, но и соперник тоже немало. Мое поведение после гола было связано с напряжением, футбол – это эмоции»
2451 минуту назад
Ледяхов про Луиса Гарсию в «Спартаке»: «В шоке, что эта фамилия вообще обсуждается. Он не работал в таких клубах. Нужно иметь уважение к себе и к чемпионату. Что за глупости?»
1551 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
У Антони первый гол в сезоне Ла Лиги – вингер «Бетиса» забил «Вильярреалу»
1 минуту назад
«Атлетико» – «Осасуна». Альварес, Гризманн и Будимир играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
9 минут назад
«Ноттингем» связался с Дайчем насчет работы главным тренером
210 минут назад
«Орел» забил «Строгино» после комбинации с пасом пяткой. Команда победила со счетом 5:0
13 минут назадВидео
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Фатехом», «Аль-Хилаль» Малкома забил 5 голов «Аль-Иттифаку» Вейналдума
214 минут назадLive
«Рома» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
216 минут назад
«Наполи» проиграл «Торино» на выезде – 0:1. Гол Ланга на 93-й минуте отменили
917 минут назад
Де Лигт с детства был фанатом Роналду и «МЮ»: «Я смотрел финалы ЛЧ и видел там их. Криштиану тогда стал Криштиану. Возможно, это судьба привела меня в «Юнайтед», играть тут – мечта каждого»
117 минут назад
Дзюба о сборной: «Наши молодцы, что выигрывают. Но хочется прям сильного соперника»
222 минуты назад
«Фулхэм» – «Арсенал». 0:1 – Троссард забил. Онлайн-трансляция
823 минуты назадLive