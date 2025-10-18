Воробьев забил ЦСКА ударом от углового флага

Дмитрий Воробьев забил ЦСКА ударом от края поля.

«Локомотив » встречается с армейцами на своем поле в 12-м туре Мир РПЛ .

На 3-й добавленной к первому тайму минуте Воробьев догнал мяч у углового флага и направил его в сторону ворот. Находившийся рядом с форвардом железнодорожников защитник ЦСКА Милан Гайич не сумел заблокировать удар, а голкипер Владислав Тороп не отреагировал должным образом и пропустил гол – 0:2.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»