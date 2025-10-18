«##### здоровая, тебе нельзя играть в хоккей. В баскетбол иди». Радулов – Долженкову в матче «Локомотива» с ЦСКА
Александр Радулов заявил, что Кириллу Долженкову нужно перейти в баскетбол.
Диалог между игроками возник во время матча FONBET КХЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (4:1). Долженков провел силовой прием у борта, судьи не удалили форварда армейцев.
Радулов: ##### (елки-палки), здоровая ##### (дрянь). Это вообще не по правилам.
Долженков: Что не по правилам? Где я бью?
Радулов: Я говорю, что ты, ##### (очень), огромный. Тебе вообще нельзя играть в хоккей. В баскетбол иди (смеется).
По данным КХЛ, рост Долженкова – 198 сантиметров, вес – 101 кг.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Хороший гол» на Кинопоиске
