  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Киву об отсутствии Салаха в матче с «Интером»: «У «Ливерпуля» есть кем его заменить, поддерживая высокий уровень. Надо беспокоиться о действиях команды, а не об отдельных игроках»
Киву об отсутствии Салаха в матче с «Интером»: «У «Ливерпуля» есть кем его заменить, поддерживая высокий уровень. Надо беспокоиться о действиях команды, а не об отдельных игроках»

Кристиан Киву: у «Ливерпуля» есть игроки, которые могут заменить Салаха.

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался об отсутствии Мохамеда Салаха в предстоящем матче Лиги чемпионов.

Сегодня стало известно, что египетский вингер не был включен в заявку английской команды на игру против миланцев в 6-м туре общего этапа ЛЧ. Ранее Салах раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?»

Киву задали вопрос о том, дает ли отсутствие Салаха преимущество «Интеру».

«Мо важен на мировом уровне, но нас эти проблемы не волнуют. Это не моя проблема.

Я знаю, что у них есть игроки, которые могут его заменить, и поэтому «Ливерпуль» будет поддерживать высокий уровень, как и всегда на протяжении всей своей истории.

Мы говорим о командах, а не об отдельных футболистах. Поэтому мы должны беспокоиться о том, что делает команда в целом, а не об отдельных игроках. У них много сильных сторон», – сказал Киву на предматчевой пресс-конференции.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
