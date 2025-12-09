Киву об отсутствии Салаха в матче с «Интером»: «У «Ливерпуля» есть кем его заменить, поддерживая высокий уровень. Надо беспокоиться о действиях команды, а не об отдельных игроках»
Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался об отсутствии Мохамеда Салаха в предстоящем матче Лиги чемпионов.
Сегодня стало известно, что египетский вингер не был включен в заявку английской команды на игру против миланцев в 6-м туре общего этапа ЛЧ. Ранее Салах раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?»
Киву задали вопрос о том, дает ли отсутствие Салаха преимущество «Интеру».
«Мо важен на мировом уровне, но нас эти проблемы не волнуют. Это не моя проблема.
Я знаю, что у них есть игроки, которые могут его заменить, и поэтому «Ливерпуль» будет поддерживать высокий уровень, как и всегда на протяжении всей своей истории.
Мы говорим о командах, а не об отдельных футболистах. Поэтому мы должны беспокоиться о том, что делает команда в целом, а не об отдельных игроках. У них много сильных сторон», – сказал Киву на предматчевой пресс-конференции.