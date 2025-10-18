Хавбек «Бетиса» Руибаль: «Футбол маскулинизирован, любое иное проявление привлекает внимание. Жена накрасила мне ногти, я красил их каждый день – в зависимости от цвета волос»

Айтор Руибаль высказался о маскулинности в футболе.

«Футбол настолько маскулинизирован, что любое нестандартное проявление привлекает внимание. Главное – чувствовать себя комфортно.

Многие люди бояться быть собой, и это не из-за того, что они футболисты [и должны следовать стандартным представлениям о них].

Жена поддерживает меня во всем. Она первой накрасила мне ногти. Я красил их каждый день – в зависимости от цвета моих волос», – заявил 29-летний полузащитник «Бетиса » Руибаль в программе Jugones в эфире La Sexta.

Фото: instagram.com/aitorrg9