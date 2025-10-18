  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хавбек «Бетиса» Руибаль: «Футбол маскулинизирован, любое иное проявление привлекает внимание. Жена накрасила мне ногти, я красил их каждый день – в зависимости от цвета волос»
Фото
24

Хавбек «Бетиса» Руибаль: «Футбол маскулинизирован, любое иное проявление привлекает внимание. Жена накрасила мне ногти, я красил их каждый день – в зависимости от цвета волос»

Айтор Руибаль высказался о маскулинности в футболе.

«Футбол настолько маскулинизирован, что любое нестандартное проявление привлекает внимание. Главное – чувствовать себя комфортно.

Многие люди бояться быть собой, и это не из-за того, что они футболисты [и должны следовать стандартным представлениям о них].

Жена поддерживает меня во всем. Она первой накрасила мне ногти. Я красил их каждый день – в зависимости от цвета моих волос», – заявил 29-летний полузащитник «Бетиса» Руибаль в программе Jugones в эфире La Sexta.

Фото: instagram.com/aitorrg9

Кто победит в главном матче Бундеслиги?2809 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ABC
logoАйтор Руибаль
logoстиль
logoЛа Лига
психология
logoБетис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Руибаль о поражении в финале Лиги конференций: «Больно за болельщиков, они тащили нас на своих плечах. «Бетис» провел охеренный сезон – нужно продолжать в том же духе»
328 мая, 21:39
Пеллегрини о 2:2 с «Фиорентиной»: «Соперник не доходил до наших ворот, а «Бетис» постоянно создавал моменты. Рады выйти в финал, особенно против «Челси»
39 мая, 08:37
Винисиус предупрежден за споры с судьей в игре с «Бетисом». У вингера «Реала» 6 желтых в чемпионате
51 марта, 21:13
Главные новости
Дмитрий Аленичев: «Спартак» должен возглавлять российский тренер. Нужны такие, как Мусаев, но его не отпустят. Слуцкий может не захотеть уезжать из Китая»
11 минут назад
Фанаты «Баварии» написали петицию против приезда Боатенга на стажировку в клуб. В 2024-м экс-футболиста оштрафовали на 200 тысяч евро по делу об избиении матери двух дочерей
115 минут назад
Поцеловавший Эрмосо экс-глава RFEF написал книгу «Убийство Рубиалеса», цена – 23,90 евро. В релизе отметили, что это провизведение «жертвы крупнейшего заговора в испанском футболе»
1530 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» примет «Ростов», «Краснодар» в гостях у «Махачкалы»
11644 минуты назадLive
Де Йонг о Ямале: «Он хорошо справляется – на тренировках и в матчах. Если продолжит так же, мне все равно, что Ламин будет делать за пределами поля»
1458 минут назад
Вратарь «Зенита» Адамов прочитал больше 100 книг: «Ремарк сильно повлиял на меня. «Тысяча сияющих солнц» Хоссейни – моя любимая книга»
50сегодня, 09:37
«Галатасарай» зимой попытается подписать Кисляка. Тренер Бурук дал положительный отзыв по хавбеку ЦСКА (Fotomac)
44сегодня, 09:24
Слот об игре Виртца: «Когда футболиста покупают за такие деньги, люди смотрят на голы и передачи. У Флориана уже должно было быть 6-7 пасов – не везет с реализацией»
11сегодня, 09:14
Артета о безголевой серии Дьокереша: «Доволен тем, что он делает для «Арсенала». Говорил ему о необходимости «девятки», которая справится с тем, что не забивает 6-8 матчей»
19сегодня, 08:57
«Сколько «Спартаку» можно перебирать этих иностранцев? Платят большие деньги, а своих не приглашают в топ-клубы. Юран бы подошел». Самсонов о красно-белых
33сегодня, 08:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Ноттингем Форест» – «Челси». Гарначо играет. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
530 минут назад
«Пари НН» – «Акрон». Дзюба играет. Онлайн-трансляция
45 минут назадLive
«Крылья Советов» – «Оренбург». Ахметов и Сутормин играют. Онлайн-трансляция
145 минут назадLive
«Тоттенхэм» поддержал акцию против расизма: «Гордимся работой по обеспечению инклюзивности и принципом нулевой терпимости к любым формам дискриминации»
446 минут назад
«Фулхэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 09:18
«Знаете эффект пылесоса? Сегодня его в другую трубу вставили, мяч не засасывался в ворота соперника». Тренер «СКА Поддубский после 0:0 с «Соколом»
2сегодня, 09:13Видео
«Рома» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 09:10
«Торино» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 09:05
«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
1сегодня, 08:57
«Атлетико» – «Осасуна». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 08:47