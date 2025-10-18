Хавбек «Бетиса» Руибаль: «Футбол маскулинизирован, любое иное проявление привлекает внимание. Жена накрасила мне ногти, я красил их каждый день – в зависимости от цвета волос»
Айтор Руибаль высказался о маскулинности в футболе.
«Футбол настолько маскулинизирован, что любое нестандартное проявление привлекает внимание. Главное – чувствовать себя комфортно.
Многие люди бояться быть собой, и это не из-за того, что они футболисты [и должны следовать стандартным представлениям о них].
Жена поддерживает меня во всем. Она первой накрасила мне ногти. Я красил их каждый день – в зависимости от цвета моих волос», – заявил 29-летний полузащитник «Бетиса» Руибаль в программе Jugones в эфире La Sexta.
Фото: instagram.com/aitorrg9
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ABC
