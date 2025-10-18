Защитник «Спартака» Джику удален в 1-м тайме игры с «Ростовом» – руками схватил Голенкова, выходившего 1 на 1. Кукуян показал желтую, но после подсказки ВАР и Карасева дал красную
Защитника «Спартака» Александра Джику удалили в первом тайме матча в Москве.
«Спартак» принимает «Ростов» (0:0, первый тайм) в 12-м туре Мир РПЛ. Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
В середине первого тайма нападающий гостей Егор Голенков развернулся на половине поля соперника и устремился к штрафной. Джику руками схватил форварда и уронил его на газон.
Арбитр Павел Кукуян показал игроку красно-белых желтую карточку. Однако арбитр ВАР Сергей Карасев пригласил коллегу к монитору. Рефери изучил повтор и на 26-й минуте удалил Джику за «лишение явной возможности забить гол».
Подробная статистика выступлений Александра – здесь.
Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»
Отметим, что в начале матча «Спартак» потерял другого защитника – Срджана Бабича увезли с поля на электрокаре.
