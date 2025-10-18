  • Спортс
  • Защитник «Спартака» Джику удален в 1-м тайме игры с «Ростовом» – руками схватил Голенкова, выходившего 1 на 1. Кукуян показал желтую, но после подсказки ВАР и Карасева дал красную
Защитник «Спартака» Джику удален в 1-м тайме игры с «Ростовом» – руками схватил Голенкова, выходившего 1 на 1. Кукуян показал желтую, но после подсказки ВАР и Карасева дал красную

Защитника «Спартака» Александра Джику удалили в первом тайме матча в Москве.

«Спартак» принимает «Ростов» (0:0, первый тайм) в 12-м туре Мир РПЛ. Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

В середине первого тайма нападающий гостей Егор Голенков развернулся на половине поля соперника и устремился к штрафной. Джику руками схватил форварда и уронил его на газон. 

Арбитр Павел Кукуян показал игроку красно-белых желтую карточку. Однако арбитр ВАР Сергей Карасев пригласил коллегу к монитору. Рефери изучил повтор и на 26-й минуте удалил Джику за «лишение явной возможности забить гол».

Подробная статистика выступлений Александраздесь.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»

Отметим, что в начале матча «Спартак» потерял другого защитника – Срджана Бабича увезли с поля на электрокаре.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
