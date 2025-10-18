«Динамо» Махачкала – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
«Краснодар» сыграет в гостях с «Динамо» Махачкала в 12-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Анжи-Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 12 тур
18 октября 14:30, Анжи-Арена
Не начался
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
