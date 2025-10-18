0

«Динамо» Махачкала – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

«Краснодар» сыграет в гостях с «Динамо» Махачкала в 12-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет на «Анжи-Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Кто победит в главном матче Бундеслиги?2649 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoКраснодар
logoДинамо Махачкала
онлайны
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Сколько «Спартаку» можно перебирать этих иностранцев? Платят большие деньги, а своих не приглашают в топ-клубы. Юран бы подошел». Самсонов о красно-белых
1331 минуту назад
Чемпионат Германии. «Бавария» примет «Боруссию» Дортмунд, «Байер» в гостях у «Майнца»
841 минуту назад
Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Торино», «Интер» против «Ромы», «Милан» и «Ювентус» проведут матчи в воскресенье
5сегодня, 05:45
«Ман Сити» выступил против расизма к месяцу черной истории: «Клуб повторяет призыв к болельщикам бросить вызов дискриминации и сообщать о ней»
2547 минут назад
Гласнер сообщил об уходе Гехи из «Пэласа» в следующем году – защитник отказался продлить контракт. У него летом сорвался переход в «Ливерпуль»
1259 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» примет «Ростов», «Краснодар» в гостях у «Махачкалы»
55сегодня, 08:10
«Бавария» vs «Боруссия» – смотрите жаркий матч Бундеслиги с бонусом от БЕТСИТИ!
сегодня, 08:00Реклама
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ноттингема», «Ман Сити» примет «Эвертон», «Арсенал» против «Фулхэма», «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в воскресенье
13сегодня, 07:50
Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Жирону», «Атлетико» против «Осасуны», «Реал» сыграет с «Хетафе» в воскресенье
8сегодня, 07:40
«Черчесову захочется доказать: я круче, чем Карпин». Яхимович о матче «Динамо» – «Ахмат»
16сегодня, 07:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Рома» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1 минуту назад
«Торино» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
6 минут назад
Артета о безголевой серии Дьокереша: «Я доволен тем, что он делает для «Арсенала». Говорил ему о необходимости «девятки», которая справится с тем, что не забивает 6-8 матчей»
14 минут назад
«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
14 минут назад
«Атлетико» – «Осасуна». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
24 минуты назад
«Локомотив» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:45
531 минуту назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграет с «Анже», «Ницца» примет «Лион», «Марсель» против «Гавра»
2351 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Фатехом», «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Иттифака» Вейналдума
2сегодня, 08:05
ЧМ-2025 (U20). Франция сыграет с Колумбией в матче за 3-е место
сегодня, 07:56
МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Нэшвилла», «Атланта» Миранчука примет «Ди Си Юнайтед», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Хьюстоном»
сегодня, 07:47