«Локомотив» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:45
«Локомотив» примет ЦСКА в 12-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби. Начало – в 19:45 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Премьер-лига. 12 тур
18 октября 16:45, РЖД Арена
