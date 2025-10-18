Роналду забил 949-й гол в карьере – «Аль-Фатеху» ударом из-за пределов штрафной. За минуту до этого он не реализовал пенальти
Криштиану Роналду забил 949-й гол в карьере.
Нападающий «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Фатеха» в 5-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:1, второй тайм) ударом из-за пределов штрафной на 60-й минуте.
За минуту до этого португалец не реализовал пенальти – его удар парировал вратарь.
Теперь на счету Роналду 807 голов на клубном уровне и 142 мяча в составе сборной Португалии.
Подробно со статистикой 40-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?1175 голосов
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости