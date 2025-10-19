Воробьев о голе ЦСКА от углового флага: «Хотел подать, но получилось как получилось. Удар получился фантастическим. Посвящаю семье»
«Локомотив» разгромил армейцев в 12-м туре Мир РПЛ (3:0). Форвард железнодорожников Воробьев забил второй мяч команды, нанеся удар от углового флага.
– Что скажете по игре?
– Все молодцы. Было много моментов, которые не удалось реализовать. Нам есть над чем работать.
– Вы так и хотели забить?
– Хотел подать, но получилось как получилось. Удар получился фантастическим. Гол посвящаю семье.
– Вам не жалко вратаря ЦСКА?
– Его ошибка тоже есть. Хорошо, что он ошибся.
– Многих удивило, что вы побежали за мячом.
– Я увидел, что он не выйдет, и побежал. Футбольный бог вознаградил за старание.
– Но почему побежали?
– Это моя работа – делать черную работу.
– Удивились, что вокруг никого не было из ЦСКА?
– Почему? Пока я разворачивался, меня могли накрыть.
– Вы опытный футболист. Можете припомнить что‑то подобное из вашей карьеры?
– В ФНЛ в Нижнем Новгороде забивал хорошим ударом. Тогда пробил с лета.
– Можно ли сказать, что вы фаворит чемпионской гонки?
– Все будет известно в конце. Каждый соперник не подарок. Можно как выиграть, так и проиграть. Нам важно продолжать в том же духе. Мастерства у нас хватает. Все зависит от того, как настроимся, подготовим голову, ментально будем готовы.
– Считаете ли вы себя сильнейшим футболистом России?
– Не чувствую себя самым сильным нападающим. У нас есть много хороших нападающих.
– Считаете ли этот год для себя лучшим в карьере?
– Давайте к этому вопросу вернемся к концу чемпионату, – сказал Воробьев.
Галактионов о голе Воробьева от углового флага: «Зряче внешней стороной стопы вырезал мяч и наказал вратаря за ошибку»