Воробьев о голе ЦСКА от углового флага: «Хотел подать, но получилось как получилось. Удар получился фантастическим. Посвящаю семье»

Дмитрий Воробьев признался, что забил ЦСКА случайно.

«Локомотив » разгромил армейцев в 12-м туре Мир РПЛ (3:0). Форвард железнодорожников Воробьев забил второй мяч команды, нанеся удар от углового флага .

– Что скажете по игре?

– Все молодцы. Было много моментов, которые не удалось реализовать. Нам есть над чем работать.

– Вы так и хотели забить?

– Хотел подать, но получилось как получилось. Удар получился фантастическим. Гол посвящаю семье.

– Вам не жалко вратаря ЦСКА?

– Его ошибка тоже есть. Хорошо, что он ошибся.

– Многих удивило, что вы побежали за мячом.

– Я увидел, что он не выйдет, и побежал. Футбольный бог вознаградил за старание.

– Но почему побежали?

– Это моя работа – делать черную работу.

– Удивились, что вокруг никого не было из ЦСКА?

– Почему? Пока я разворачивался, меня могли накрыть.

– Вы опытный футболист. Можете припомнить что‑то подобное из вашей карьеры?

– В ФНЛ в Нижнем Новгороде забивал хорошим ударом. Тогда пробил с лета.

– Можно ли сказать, что вы фаворит чемпионской гонки?

– Все будет известно в конце. Каждый соперник не подарок. Можно как выиграть, так и проиграть. Нам важно продолжать в том же духе. Мастерства у нас хватает. Все зависит от того, как настроимся, подготовим голову, ментально будем готовы.

– Считаете ли вы себя сильнейшим футболистом России?

– Не чувствую себя самым сильным нападающим. У нас есть много хороших нападающих.

– Считаете ли этот год для себя лучшим в карьере?

– Давайте к этому вопросу вернемся к концу чемпионату, – сказал Воробьев .

