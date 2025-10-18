У Бабича разрыв крестообразной связки. Защитник «Спартака» перенесет операцию

Срджан Бабич получил серьезную травму.

Защитник «Спартака» повредил колено во время матча с «Ростовом» в 12-м туре Мир РПЛ (1:1) и был заменен на 10-й минуте.

Московский клуб сообщил, что у игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Его прооперируют в ближайшее время.

В текущем сезоне Мир РПЛ Бабич провел 10 игр. Подробную статистику 29-летнего серба можно найти здесь .