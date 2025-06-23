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План календаря российских турниров по биатлону сезона-2025/26: Кубок Содружества стартует в сентябре, Кубок России – в конце ноября

Опубликован проект календаря российских турниров по биатлону сезона-2025/26.

Календарный план российских соревнований по биатлону-2025/26

2025 год

Альфа-Банк Кубок Содружества, 1 этап, Сочи

1-8 сентября – спринты, командный спринт, гонки преследования (лыжероллеры)

Альфа-Банк Чемпионат России

8-15 сентября – роллеры-гонки, спринты, эстафеты (лыжероллеры)

Альфа-Банк Кубок России, 1 этап, Ханты-Мансийск

25 ноября – 01 декабря – спринты, сингл-микст, гонки преследования

Альфа-Банк Кубок Содружества, 2 этап, Ханты-Мансийск

01-08 декабря – спринты, смешанная эстафета, масс-старты

Альфа-Банк Кубок России, 2 этап, Тюмень

08-15 декабря – индивидуальные гонки, спринты, большие масс-старты

Альфа-Банк Кубок Содружества, 3 этап, Чайковский

15-22 декабря – спринты, гонки преследования, масс-старты

2026 год

Альфа-Банк Чемпионат России, Ижевск

6-12 января – индивидуальные гонки, сингл-микст, большие масс-старты

Альфа-Банк Кубок России, 3 этап, Демино

12-19 января – спринты, гонки преследования, большие масс-старты

Альфа-Банк Кубок Содружества, 4 этап, Раубичи

19-26 января – спринты, гонки преследования, смешанная эстафета

Альфа-Банк Кубок Содружества, 5 этап, Сочи

9-16 февраля – спринты, гонки преследования, масс-старты, командный спринт

Всероссийские соревнования, Чебоксары

10-16 февраля – спринты, гонки преследования, масс-старты

Всероссийская зимняя Спартакиада

17-21 февраля – индивидуальные гонки, спринты

Альфа-Банк Кубок России, 4 этап, Златоуст

24 февраля – 2 марта – спринты, гонки преследования, масс-старты

Всероссийские соревнования «На призы Союза биатлонистов России», Уфа

2-7 марта – индивидуальные гонки, спринты

Альфа-Банк Чемпионат России, Тюмень

12-23 марта – спринты, гонки преследования, суперспринты, смешанная эстафета, эстафеты, масс-старты

Альфа-Банк Чемпионат России, Уват

23-30 марта – суперперсьюты, марафоны

Альфа-Банк Кубок Содружества, 6 этап, Мурманск

30 марта – 6 апреля – спринты, командные спринты, масс-старты

ПРИМЕЧАНИЕ: информация обновляется. В календаре планируются Гонка чемпионов в Рязани и этапы Международной лиги клубного биатлона.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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