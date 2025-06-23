План календаря российских турниров по биатлону сезона-2025/26: Кубок Содружества стартует в сентябре, Кубок России – в конце ноября
Календарный план российских соревнований по биатлону-2025/26
2025 год
Альфа-Банк Кубок Содружества, 1 этап, Сочи
1-8 сентября – спринты, командный спринт, гонки преследования (лыжероллеры)
Альфа-Банк Чемпионат России
8-15 сентября – роллеры-гонки, спринты, эстафеты (лыжероллеры)
Альфа-Банк Кубок России, 1 этап, Ханты-Мансийск
25 ноября – 01 декабря – спринты, сингл-микст, гонки преследования
Альфа-Банк Кубок Содружества, 2 этап, Ханты-Мансийск
01-08 декабря – спринты, смешанная эстафета, масс-старты
Альфа-Банк Кубок России, 2 этап, Тюмень
08-15 декабря – индивидуальные гонки, спринты, большие масс-старты
Альфа-Банк Кубок Содружества, 3 этап, Чайковский
15-22 декабря – спринты, гонки преследования, масс-старты
2026 год
Альфа-Банк Чемпионат России, Ижевск
6-12 января – индивидуальные гонки, сингл-микст, большие масс-старты
Альфа-Банк Кубок России, 3 этап, Демино
12-19 января – спринты, гонки преследования, большие масс-старты
Альфа-Банк Кубок Содружества, 4 этап, Раубичи
19-26 января – спринты, гонки преследования, смешанная эстафета
Альфа-Банк Кубок Содружества, 5 этап, Сочи
9-16 февраля – спринты, гонки преследования, масс-старты, командный спринт
Всероссийские соревнования, Чебоксары
10-16 февраля – спринты, гонки преследования, масс-старты
Всероссийская зимняя Спартакиада
17-21 февраля – индивидуальные гонки, спринты
Альфа-Банк Кубок России, 4 этап, Златоуст
24 февраля – 2 марта – спринты, гонки преследования, масс-старты
Всероссийские соревнования «На призы Союза биатлонистов России», Уфа
2-7 марта – индивидуальные гонки, спринты
Альфа-Банк Чемпионат России, Тюмень
12-23 марта – спринты, гонки преследования, суперспринты, смешанная эстафета, эстафеты, масс-старты
Альфа-Банк Чемпионат России, Уват
23-30 марта – суперперсьюты, марафоны
Альфа-Банк Кубок Содружества, 6 этап, Мурманск
30 марта – 6 апреля – спринты, командные спринты, масс-старты
ПРИМЕЧАНИЕ: информация обновляется. В календаре планируются Гонка чемпионов в Рязани и этапы Международной лиги клубного биатлона.