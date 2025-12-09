Титов о «Спартаке»: «По игре должны быть в тройке. Хотел бы, чтобы команду возглавил спартаковец – Тихонов, Парфенов, Аленичев. Тогда сам буду бегать на матчи и искать билеты!»

Егор Титов: хочу, чтобы «Спартака» возглавил Тихонов, Парфенов или Аленичев.

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов порассуждал о новом главном тренере красно-белых. Исполняющим обязанности главного тренера после отставки Деяна Станковича был назначен Вадим Романов. После первого круга Мир РПЛ команда занимает 6-е место в турнирной таблице с 29 очками.

– Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков...

– За первое место побороться будет непросто. Но вот в тройке с таким составом «Спартак» обязан быть по итогам сезона.

– Шестое место «Спартака» – провал?

– Нет, не провал, не катастрофа, хотя и не то место, на котором должен находиться «Спартак». Повторюсь, еще есть время. Впереди сборы. Все еще будут терять очки. «Спартаку» главное – самому играть в свой футбол и не допускать осечек, как это было в Калининграде. В большинстве уступили «Балтике» (0:1)...

Против «Динамо » (1:1) игра тоже сначала давалась, но увы... Вот такие моменты надо, конечно, убирать. А в остальном – по качеству футбола и по игре красно-белые должны быть в тройке.

– Что «Спартаку» делать с тренером? Романов едва ли останется у руля команды?

– Романов – наш, спартаковец. Возможно, ему и стоило бы дать шанс, но у него нет соответствующей лицензии для работы именно главным тренером. Нужно еще пройти обучение.

В «Спартаке» всегда ставятся амбициозные задачи, сейчас произошли изменения в руководстве. Гендиректором стал Некрасов, максималист. В спортивный блок пришел Андрей Мовсесьян , с которым мы вместе еще играли в дубле. Теперь всем им нужно найти компромиссную фигуру на роль главного тренера, которая устроит всех.

Я бы очень хотел, чтобы команду возглавил спартаковец – Тихонов, Парфенов, Аленичев. Но в них надо поверить, им надо дать шанс и время. Тогда болельщики с совсем другими эмоциями будут приходить на матчи, чтобы переживать за своих! Да я сам буду бегать на каждую игру и искать билеты!

Тонкий момент. С одной стороны, есть желание увидеть во главе команды человека со славным спартаковским прошлым. С другой, есть нынешний тренерский штаб, есть руководство, есть спортивный директор Кахигао, который, как я понимаю, думает в другом направлении.

Я приму любое решение по тренеру, продолжу анализировать ситуацию и высказывать открыто свое мнение. Сегодня же могу констатировать: «Спартак» точно находится не на своем месте, – заявил Титов.