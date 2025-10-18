  • Спортс
  • Поцеловавший Эрмосо экс-глава RFEF написал книгу «Убийство Рубиалеса», цена – 23,90 евро. В релизе отметили, что это провизведение «жертвы крупнейшего заговора в испанском футболе»
Поцеловавший Эрмосо экс-глава RFEF написал книгу «Убийство Рубиалеса», цена – 23,90 евро. В релизе отметили, что это провизведение «жертвы крупнейшего заговора в испанском футболе»

Луис Рубиалес выпустит книгу после скандала с Дженнифер Эрмосо.

Бывший президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) сообщил о публикации своей книги под названием «Убийство Рубиалеса».

Работа бывшего футбольного функционера поступит в продажу 13 ноября по цене 23,90 евро.

Как сообщает в пресс-релизе издательства, книга написана «жертвой крупнейшего заговора, который когда-либо знал испанский футбол».

Издатель утверждает, что книга Рубиалеса «демонстрирует, как против него постоянно фабриковались ложь и выдумки, что служило алиби для подачи жалоб в суды с целью представить его в обществе как коррумпированного человека».

В заявлении также говорится, что в книге Рубиалеса «автор приводит документальные доказательства не только своей невиновности, но и более чем вероятного происхождения этих грязных и ложных обвинений против него».

Напомним, что в 2023 году во время церемонии вручения золотых медалей чемпионата мира Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

Суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – более 10 тысяч евро.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
Луис Рубиалес
logoДженнифер Эрмосо
женский футбол
logoсборная Испании жен
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
Федерация футбола Испании
книги
