Поцеловавший Эрмосо экс-глава RFEF написал книгу «Убийство Рубиалеса», цена – 23,90 евро. В релизе отметили, что это провизведение «жертвы крупнейшего заговора в испанском футболе»
Бывший президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) сообщил о публикации своей книги под названием «Убийство Рубиалеса».
Работа бывшего футбольного функционера поступит в продажу 13 ноября по цене 23,90 евро.
Как сообщает в пресс-релизе издательства, книга написана «жертвой крупнейшего заговора, который когда-либо знал испанский футбол».
Издатель утверждает, что книга Рубиалеса «демонстрирует, как против него постоянно фабриковались ложь и выдумки, что служило алиби для подачи жалоб в суды с целью представить его в обществе как коррумпированного человека».
В заявлении также говорится, что в книге Рубиалеса «автор приводит документальные доказательства не только своей невиновности, но и более чем вероятного происхождения этих грязных и ложных обвинений против него».
Напомним, что в 2023 году во время церемонии вручения золотых медалей чемпионата мира Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.
Суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – более 10 тысяч евро.
