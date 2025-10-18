«Ноттингем Форест» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
«Челси» сыграет в гостях с «Ноттингем Форест» в 8-м туре АПЛ.
Матч пройдет на стадионе «Сити Граунд».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 14:30 по московскому времени.
Премьер-лига. 8 тур
18 октября 11:30, Сити Граунд
Не начался
