Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2025/26: юниорский Гран-при стартует в августе, олимпийская квалификация пройдет в сентябре
Календарь международных соревнований по фигурному катанию-2025/26
2025 год
Cranberry Cup, ISU Challenger
Норвуд, США, 7-10 августа
Гран-при среди юниоров, 1-й этап
Рига, Латвия, 20-23 августа
Гран-при среди юниоров, 2-й этап
Анкара, Турция, 27-30 августа
John Nicks Pairs Challenge, ISU Challenger
Нью-Йорк, США, 2-3 сентября
Гран-при среди юниоров, 3-й этап
Варезе, Италия, 3-6 сентября
Kinoshita Group Cup, ISU Challenger
Осака, Япония, 5-7 сентября
Гран-при среди юниоров, 4-й этап
Бангкок, Таиланд, 9-13 сентября
Lombardia Trophy, ISU Challenger
Бергамо, Италия, 11-14 сентября
Квалификация на Олимпиаду-2026
Пекин, Китай, 18-21 сентября
Гран-при среди юниоров, 5-й этап
Баку, Азербайджан, 23-26 сентября
Мемориал Ондрея Непелы, ISU Challenger
Братислава, Словакия, 25-27 сентября
Nebelhorn Trophy, ISU Challenger
Оберстдорф, Германия, 25-27 сентября
Мемориал Дениса Тена, ISU Challenger
Алматы, Казахстан, 1-4 октября
Гран-при среди юниоров, 6-й этап
Гданьск, Польша, 1-4 октября
Гран-при среди юниоров, 7-й этап
Абу-Даби, ОАЭ, 8-11 октября
Trialeti Trophy, ISU Challenger
Тбилиси, Грузия, 8-11 октября
Grand Prix de France (Гран-при, 1-й этап)
Анже, Франция, 17-19 октября
Cup of China (Гран-при, 2-й этап)
Чунцин, Китай, 24-26 октября
Skate Canada (Гран-при, 3-й этап)
Саскатун, Канада, 31 октября – 2 ноября
NHK Trophy (Гран-при, 4-й этап)
Осака, Япония, 7-9 ноября
Skate America (Гран-при, 5-й этап)
Лейк-Плэсид, США, 14-16 ноября
Кубок Варшавы, ISU Challenger
Варшава, Польша, 19-23 ноября
Finlandia Trophy (Гран-при, 6-й этап)
Хельсинки, Финляндия, 21-23 ноября
Tallinn Trophy, ISU Challenger
Таллин, Эстония, 25-30 ноября
Golden Spin, ISU Challenger
Загреб, Хорватия, 3-6 декабря
Финал Гран-при (юниоры и взрослые)
Нагоя, Япония, 4-7 декабря
2026 год
Чемпионат Европы
Шеффилд, Великобритания, 13-18 января
Чемпионат четырех континентов
Пекин, Китай, 21-25 января
Олимпиада-2026
Милан, Италия, 6-22 февраля
Чемпионат мира среди юниоров
Таллин, Эстония, 3-8 марта
Чемпионат мира
Прага, Чехия, 24-29 марта