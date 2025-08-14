  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2025/26: юниорский Гран-при стартует в августе, олимпийская квалификация пройдет в сентябре
3

Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2025/26: юниорский Гран-при стартует в августе, олимпийская квалификация пройдет в сентябре

Опубликован календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2025/26.

Календарь международных соревнований по фигурному катанию-2025/26

2025 год

Cranberry Cup, ISU Challenger

Норвуд, США, 7-10 августа

Гран-при среди юниоров, 1-й этап

Рига, Латвия, 20-23 августа

Гран-при среди юниоров, 2-й этап

Анкара, Турция, 27-30 августа

John Nicks Pairs Challenge, ISU Challenger

Нью-Йорк, США, 2-3 сентября

Гран-при среди юниоров, 3-й этап

Варезе, Италия, 3-6 сентября

Kinoshita Group Cup, ISU Challenger

Осака, Япония, 5-7 сентября

Гран-при среди юниоров, 4-й этап

Бангкок, Таиланд, 9-13 сентября

Lombardia Trophy, ISU Challenger

Бергамо, Италия, 11-14 сентября

Квалификация на Олимпиаду-2026

Пекин, Китай, 18-21 сентября

Гран-при среди юниоров, 5-й этап

Баку, Азербайджан, 23-26 сентября

Мемориал Ондрея Непелы, ISU Challenger

Братислава, Словакия, 25-27 сентября

Nebelhorn Trophy, ISU Challenger

Оберстдорф, Германия, 25-27 сентября

Мемориал Дениса Тена, ISU Challenger

Алматы, Казахстан, 1-4 октября

Гран-при среди юниоров, 6-й этап

Гданьск, Польша, 1-4 октября

Гран-при среди юниоров, 7-й этап

Абу-Даби, ОАЭ, 8-11 октября

Trialeti Trophy, ISU Challenger

Тбилиси, Грузия, 8-11 октября

Grand Prix de France (Гран-при, 1-й этап)

Анже, Франция, 17-19 октября

Cup of China (Гран-при, 2-й этап)

Чунцин, Китай, 24-26 октября

Skate Canada (Гран-при, 3-й этап)

Саскатун, Канада, 31 октября – 2 ноября

NHK Trophy (Гран-при, 4-й этап)

Осака, Япония, 7-9 ноября

Skate America (Гран-при, 5-й этап)

Лейк-Плэсид, США, 14-16 ноября

Кубок Варшавы, ISU Challenger

Варшава, Польша, 19-23 ноября

Finlandia Trophy (Гран-при, 6-й этап)

Хельсинки, Финляндия, 21-23 ноября

Tallinn Trophy, ISU Challenger

Таллин, Эстония, 25-30 ноября

Golden Spin, ISU Challenger

Загреб, Хорватия, 3-6 декабря

Финал Гран-при (юниоры и взрослые)

Нагоя, Япония, 4-7 декабря

2026 год

Чемпионат Европы

Шеффилд, Великобритания, 13-18 января

Чемпионат четырех континентов

Пекин, Китай, 21-25 января

Олимпиада-2026

Милан, Италия, 6-22 февраля

Чемпионат мира среди юниоров

Таллин, Эстония, 3-8 марта

Чемпионат мира

Прага, Чехия, 24-29 марта

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
