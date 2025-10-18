«Бавария» лидирует в Бундеслиге с 21 очком после 7 туров. «Лейпциг» – 2-й, «Штутгарт» – 3-й, «Боруссия» – 4-я

«Бавария» единолично лидирует в Бундеслиге после 7-го тура.

Команда Венсана Компани выиграла все матчи текущего розыгрыша лиги и занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

На второй строчке располагается «Лейпциг» с 16 баллами, на третьей – «Штутгарт» с 15. Следом идут «Боруссия» и «Байер» – они набрали по 14 очков, но дортмундский клуб занимает более высокую позицию благодаря лучшей разнице мячей.