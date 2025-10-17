1

Гран-при Франции. Малинин, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Бричги, Миура, Торгашев представят короткие программы

Малинин и Сяо Хим Фа покажут короткие программы на Гран-при Франции.

Фигуристы выйдут на лед 18 октября. 

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Мужчины, короткая программа

Начало – 19:10 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko. 

Первая разминка

1. Максим Наумов (США)

2. Люк Экономидес (Франция)

3. Француа Пито (Франция)

4. Михаил Селевко (Эстония)

5. Тацуя Цубои (Япония)

6. Эндрю Торгашев (США)

Вторая разминка

7. Габриэле Франджипани (Италия)

8. Као Миура (Япония)

9. Ника Эгадзе (Грузия)

10. Лукас Бричги (Швейцария)

11. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

12. Илья Малинин (США)

Расписание Гран-при Франции: там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Сакамото, Левито, Фурнье-Бодри и Сизерон

