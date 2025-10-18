Игроки «Атлетико» и «Осасуны» 15 секунд стояли на месте в знак протеста против матча в Майами, фанаты скандировали «Тебас, уходи». В трансляции это не показали

«Атлетико» и «Осасуна» присоединились к протесту против матча в Майами.

Команды проводят игру в рамках 9-го тура Ла Лиги (0:0, второй тайм).

После стартового свистка футболисты обеих команд 15 секунд стояли на месте – это акция протеста против проведения матча между «Барселоной» и «Вильярреалом » в США. Болельщики на трибунах аплодировали и скандировали кричалку, адресованную президенту Ла Лиги: «Тебас , уходи».

В телевизионной трансляции протест не показали, как и в случаях с другими матчами.