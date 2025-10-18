28

«Бавария» выиграла все 11 матчей в сезоне с общим счетом 40:9

«Бавария» выиграла все матчи в этом сезоне.

Сегодня команда Венсана Компани обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:1 в 7-м туре Бундеслиги. 

В текущем сезоне мюнхенский клуб провел 11 игр во всех турнирах и одержал победу в каждой. Общий счет – 40:9. «Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии с 21 баллом после 7 туров. 

22 октября немецкая команда встретится с «Брюгге» в Лиге чемпионов. 

