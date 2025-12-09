«Милан» лидирует в Серии А после 14 туров. «Наполи» – 2-й, «Интер» – 3-й, «Рома» – 4-я, «Ювентус» – 7-й
«Милан» лидирует в Серии А после 14 туров.
«Милан» лидирует в турнирной таблице Серии А после 14-го тура.
Команда Массимилиано Аллегри набрала 31 очко и опережает идущий вторым «Наполи» благодаря победе в очной встрече.
На третьей строчке находится «Интер» с 30 баллами, на четвертой – «Рома» (27). «Болонья» (25 очков), «Комо» (24) и «Ювентус» (23) занимают места с 5-го по 7-е.
Что делать с Хаби Алонсо?18302 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости