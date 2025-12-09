«Милан» лидирует в Серии А после 14 туров. «Наполи» – 2-й, «Интер» – 3-й, «Рома» – 4-я, «Ювентус» – 7-й

«Милан» лидирует в Серии А после 14 туров.

«Милан » лидирует в турнирной таблице Серии А после 14-го тура.

Команда Массимилиано Аллегри набрала 31 очко и опережает идущий вторым «Наполи » благодаря победе в очной встрече.

На третьей строчке находится «Интер » с 30 баллами, на четвертой – «Рома » (27). «Болонья» (25 очков), «Комо» (24) и «Ювентус » (23) занимают места с 5-го по 7-е.