Гран-при Франции. Накаи, Сакамото, Левито, Сумийоши выйдут на лед с произвольными программами

Накаи, Сакамото и Левито покажут произвольные программы на Гран-при Франции.

Фигуристки выйдут на лед 18октября.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Женщины, произвольная программа

Начало – 15:40 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko.

Первая разминка

1. Ливия Кайзер (Швейцария)

2. Клеменс Майинду (Франция)

3. Ю Ен (Южная Корея)

4. Леа Серна (Франция)

5. Чжи А Син (Южная Корея)

6. Элис Лин -Грейси (США)

Вторая разминка

7. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

8. Лорин Шильд (Франция)

9. Рион Сумийоши (Япония)

10. Изабо Левито (США)

11. Каори Сакамото (Япония)

12. Ами Накаи (Япония)

После короткой программы

1. Ами Накаи (Япония) – 78,00

2. Каори Сакамото (Япония) – 76,20

3. Изабо Левито (США) – 73,37

4. Рион Сумийоши (Япония) – 71,03

5. Лорин Шильд (Франция) – 62,45

6. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 62,24

7. Элис Лин-Грейси (США) – 59,30

8. Чжи А Син (Южная Корея) – 59,23

9. Леа Серна (Франция) – 57,06

10. Ю Ен (Южная Корея) – 54,40

11. Клеменс Майинду (Франция) – 48,05

12. Ливия Кайзер (Швейцария) – 42,30

