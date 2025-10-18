У Феликса хет-трик в матче с «Аль-Фатехом». Португалец забил 10 голов в 8 матчах за «Аль-Наср»
Жоау Феликс забил 10-й гол за «Аль-Наср».
Португальский хавбек сделал хет-трик в матче 5-го тура саудовского чемпионата против «Аль-Фатеха» (5:1, второй тайм).
На счету Феликса теперь 10 голов в 8 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.
Игрок перешел в саудовский клуб летом из «Челси». Его статистика – здесь.
