У Феликса хет-трик в матче с «Аль-Фатехом». Португалец забил 10 голов в 8 матчах за «Аль-Наср»

Жоау Феликс забил 10-й гол за «Аль-Наср».

Португальский хавбек сделал хет-трик в матче 5-го тура саудовского чемпионата против «Аль-Фатеха » (5:1, второй тайм).

На счету Феликса теперь 10 голов в 8 матчах за «Аль-Наср » во всех турнирах.

Игрок перешел в саудовский клуб летом из «Челси ». Его статистика – здесь .