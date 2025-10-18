Правительство России увеличит выплаты спортсменам: 700 тысяч за победу на ЧМ, 500 – за золото Спартакиады
Правительство России увеличило выплаты спортсменам за призовые места на турнирах.
Об этом говорится в проекте будущего постановления.
Теперь за победу на чемпионате мира спортсмену полагается 700 тысяч рублей из федерального бюджета, за серебро 350 тыс, за бронзу – 250.
За победу на Спартакиаде дадут 500 тысяч, за второе место – 300, за третье – 200.
Золото чемпионата Европы даст 350 тысяч, серебро – 200, бронза – 110.
На чемпионатах России расценки такие – 200, 100 и 50.
За мировой рекорд положена выплата в 750 тысяч рублей, рекорд Европы – 500 тысяч, рекорд России – 350.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Правительство России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости