  • «Милан» победил «Торино» (3:2), отыгравшись с 0:2. Пулишич сделал дубль, выйдя на замену
61

«Милан» был сильнее «Торино».

«Милан» обыграл в гостях «Торино» (3:2) в 14-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Олимпико ди Торино».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Никола Влашич открыл счет с пенальти на 10-й минуте. Дуван Сапата на 17-й увеличил счет. Адриен Рабьо на 24-й отыграл один мяч. Кристиан Пулишич сравнял счет на 67-й минуте, выйдя на замену на 66-й. На 77-й Пулишич сделал дубль.

Серия А Италия. 14 тур
8 декабря 19:45, Олимпико ди Торино
Торино
Завершен
2 - 3
Милан
Матч окончен
88’
Салемакерс   Эступиньян
Лазаро   Нгонж
84’
Педерсен   Нкунку
84’
Адамс   Абухляль
84’
Тамез   Мазина
78’
77’
  Пулишич
67’
  Пулишич
66’
Бартезаги   Пулишич
Анджорин   Казадеи
59’
Анджорин
56’
Лазаро
53’
2тайм
Перерыв
31’
Рафаэл Леау   Риччи
24’
  Рабьо
19’
Меньян
  Сапата
17’
  Влашич
10’
Торино
Исраэль, Коко, Марипан, Тамез, Лазаро, Анджорин, Аслани, Влашич, Педерсен, Адамс, Сапата
Запасные: Дембеле, Мазина, Нкунку, Бираги, Абухляль, Нджи, Попа, Казадеи, Нгонж, Симеоне, Гинейтис, Илкхан, Палеари
1тайм
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Лофтус-Чик, Салемакерс, Рафаэл Леау, Нкунку
Запасные: Терраччано, Торрьяни, Одогу, де Винтер, Риччи, Пулишич, Эступиньян, Яшари
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
