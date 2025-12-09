Матч окончен
«Милан» победил «Торино» (3:2), отыгравшись с 0:2. Пулишич сделал дубль, выйдя на замену
«Милан» был сильнее «Торино».
«Милан» обыграл в гостях «Торино» (3:2) в 14-м туре Серии А.
Матч проходил на стадионе «Олимпико ди Торино».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Никола Влашич открыл счет с пенальти на 10-й минуте. Дуван Сапата на 17-й увеличил счет. Адриен Рабьо на 24-й отыграл один мяч. Кристиан Пулишич сравнял счет на 67-й минуте, выйдя на замену на 66-й. На 77-й Пулишич сделал дубль.
Серия А Италия. 14 тур
8 декабря 19:45, Олимпико ди Торино
