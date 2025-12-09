«Милан» победил «Торино» (3:2), отыгравшись с 0:2. Пулишич сделал дубль, выйдя на замену

«Милан» был сильнее «Торино».

«Милан » обыграл в гостях «Торино » (3:2) в 14-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Олимпико ди Торино».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Никола Влашич открыл счет с пенальти на 10-й минуте. Дуван Сапата на 17-й увеличил счет. Адриен Рабьо на 24-й отыграл один мяч. Кристиан Пулишич сравнял счет на 67-й минуте, выйдя на замену на 66-й. На 77-й Пулишич сделал дубль.

Таблица Серии А

Статистика Серии А