Кучеров пропустил 2-й матч подряд из-за болезни. После игры с «Коламбусом» (2:3) у «Тампы» пауза в календаре до четверга

Никита Кучеров пропустил 2-й матч подряд из-за болезни.

Форвард «Тампы» не принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:3). 

Ранее 32-летний россиянин пропустил пятничную игру с «Детройтом» (1:2 ОТ) по той же причине. 

Следующий матч «Лайтнинг» проведут в против «Чикаго» в четверг (23 октября, начало по московскому времени – 24 октября в 01:45). Ожидается, что игрок успеет восстановиться к этому сроку. 

В текущем сезоне на счету 32-летнего россиянина 3 (2+1) очка в 4 матчах при полезности «минус 8». 

Кучеров – трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи». В прошлом сезоне он выиграл бомбардирскую гонку НХЛ, набрав 121 (37+84) очко в 78 играх.

За карьеру в рамках регулярок у Никиты 997 (359+638) баллов в 807 играх.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: CBS Sports
травмы
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoНикита Кучеров
