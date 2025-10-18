«Галатасарай» зимой попытается подписать Кисляка. Тренер Бурук дал положительный отзыв по хавбеку ЦСКА (Fotomac)
«Галатасарай» вновь хочет подписать Матвея Кисляка.
Как пишет Fotomac, турецкий клуб в зимнее трансферное окно снова постарается приобрести полузащитника ЦСКА.
Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук дал положительный отзыв относительно 20-летнего хавбека.
Клуб из Стамбула летом интересовался Матвеем.
В нынешнем сезоне Кисляк забил 3 гола и сделал 4 передачи в 11 матчах Мир РПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fotomac
