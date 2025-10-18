  • Спортс
  «Галатасарай» зимой попытается подписать Кисляка. Тренер Бурук дал положительный отзыв по хавбеку ЦСКА (Fotomac)
«Галатасарай» зимой попытается подписать Кисляка. Тренер Бурук дал положительный отзыв по хавбеку ЦСКА (Fotomac)

«Галатасарай» вновь хочет подписать Матвея Кисляка.

Как пишет Fotomac, турецкий клуб в зимнее трансферное окно снова постарается приобрести полузащитника ЦСКА.

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук дал положительный отзыв относительно 20-летнего хавбека.

Клуб из Стамбула летом интересовался Матвеем.

В нынешнем сезоне Кисляк забил 3 гола и сделал 4 передачи в 11 матчах Мир РПЛ.

Главная причина ценить Батракова и Кисляка

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fotomac
