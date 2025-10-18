«Галатасарай» зимой попытается подписать Кисляка. Тренер Бурук дал положительный отзыв по хавбеку ЦСКА (Fotomac)

«Галатасарай» вновь хочет подписать Матвея Кисляка.

Как пишет Fotomac, турецкий клуб в зимнее трансферное окно снова постарается приобрести полузащитника ЦСКА .

Главный тренер «Галатасарая » Окан Бурук дал положительный отзыв относительно 20-летнего хавбека.

Клуб из Стамбула летом интересовался Матвеем.

В нынешнем сезоне Кисляк забил 3 гола и сделал 4 передачи в 11 матчах Мир РПЛ .

