Тренер «Милана» Ландуччи о 3:2 с «Торино»: «Милан» немного ленился в 1-м тайме и пытался атаковать через центр, а не играть по всей ширине поля. Но эта команда никогда не сдается»

7

Тренер «Милана» Марко Ландуччи подвел итоги игры с «Торино» в 14-м туре Серии А (3:2). 

По ходу игры «россонери» уступали со счетом 0:2. 

«В первом тайме они ждали наших ошибок, а мы немного ленились, потому что вместо того, чтобы играть по всей ширине поля, мы пытались атаковать через центр. Затем были пенальти и контратака.

Мы должны благодарить команду, которая никогда не сдается, а также доктора Маццоне и его сотрудников, благодаря которым Пулишич смог сыграть. Эта команда никогда не сдается. 

Во втором тайме мы немного изменили ход игры, но именно гол Рабьо придал нам сил и уверенности. Затем мы поставили Нкунку в центр атаки, а Рабьо и Лофтус-Чика – под ним. Мы стали больше атаковать, забили три гола и выиграли, что самое главное». 

О Пулишиче

«Он очень спокойный игрок, но на поле у него есть здоровая решительность. Как я уже говорил, он снайпер, сильный игрок. Лофтус-Чик? Он провел отличную игру, у него есть все, что нужно, чтобы стать отличным игроком. У него есть техника, сила и физические данные, но травмы немного задерживают его прогресс».

Об Аллегри

«Мы тосканцы, мы понимаем друг друга, мы вместе уже много лет, и у нас хорошая команда. Из всего штаба я худший, потому что был вратарем», – сказал Ландуччи.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
