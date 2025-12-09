Гакпо пропустит несколько недель из-за травмы в матче с «Лидсом», Кьеза болен. Оба могут не сыграть за «Ливерпуль» против «Интера» в ЛЧ
Коди Гакпо и Федерико Кьеза вряд ли сыграют с «Интером».
Полузащитники «Ливерпуля» Коди Гакпо и Федерико Кьеза испытывают проблемы со здоровьем.
Мерсисайдцы во вторник в гостях сыграют с «Интером» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Главный тренер «красных» Арне Слот рассказал на пресс-конференции, что Кьеза болен. Если итальянец не поправится, он не сможет сыграть против «россонери».
Специалист также сообщил, что Коди Гакпо пропустит несколько недель. Нидерландец получил травму в субботнем матче АПЛ против «Лидса» (3:3).
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
