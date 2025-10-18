Ковач считает, что гол Кейна «Боруссии» нужно было отменить из-за толчка в спину Гирасси: «Судья так много свистел, что и здесь должен был. Он все испортил, был мелочным»
Нико Ковач считает, что гол Харри Кейна «Боруссии» нужно было отменить.
Дортмундский клуб уступил «Баварии» со счетом 1:2 в 7-м туре Бундеслиги. Английский нападающий открыл счет на 22-й минуте, пробив головой после подачи с углового.
По мнению главного тренера дортмундского клуба, Кейн толкал Серу Гирасси в спину.
«На мой взгляд, это была явная ошибка. Он [судья ]должен был отменить гол.
Он сегодня так много свистел, что здесь тоже должен был. Он все испортил, был мелочным. Он провел игру не очень хорошо. Сейчас у меня снова будут неприятности, но я должен это сказать», – заявил Ковач.
Главным арбитром встречи был Бастиан Данкерт.
