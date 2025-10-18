Игроки «Жироны» неподвижно стояли 15 секунд в начале матча с «Барсой» – в знак протеста против игры в Майами. В трансляции показали вид на стадион с воздуха
«Жирона» устроила протест против матча Ла Лиги в Майами.
Команда Мичела Санчеса играет с «Барселоной» на выезде в рамках 8-го тура Ла Лиги (1:1, второй тайм).
В самом начале матча футболисты гостей стояли неподвижно на протяжении примерно 15 секунд – это акция протеста против проведения игры между «Барселоной» и «Вильярреалом» в Майами. Игроки «блауграны» владели мячом, но не стали атаковать.
Как и в случае с матчем «Реал Овьедо» и «Эспаньола», протест игроков не попал в трансляцию – вместо этого демонстрировался вид на стадион с воздуха.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Фото: кадр из трансляции
Кто победит в главном матче Бундеслиги?3630 голосов
Бавария71%
Будет ничья11%
Боруссия18%
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости