Игроки «Жироны» неподвижно стояли 15 секунд в начале матча с «Барсой» – в знак протеста против игры в Майами. В трансляции показали вид на стадион с воздуха

«Жирона» устроила протест против матча Ла Лиги в Майами.

Команда Мичела Санчеса играет с «Барселоной» на выезде в рамках 8-го тура Ла Лиги (1:1, второй тайм).

В самом начале матча футболисты гостей стояли неподвижно на протяжении примерно 15 секунд – это акция протеста против проведения игры между «Барселоной» и «Вильярреалом » в Майами. Игроки «блауграны» владели мячом, но не стали атаковать.

Как и в случае с матчем «Реал Овьедо» и «Эспаньола» , протест игроков не попал в трансляцию – вместо этого демонстрировался вид на стадион с воздуха.

Фото: кадр из трансляции