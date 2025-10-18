«Рома» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

«Рома» примет «Интер» в 7-м туре Серии А.

Матч пройдет на «Стадио Олимпико» в Риме.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

