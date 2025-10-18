«Рома» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
«Рома» примет «Интер» в 7-м туре Серии А.
Матч пройдет на «Стадио Олимпико» в Риме.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Серия А. 7 тур
18 октября 18:45, Олимпийский стадион
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
