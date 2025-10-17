0

Гран-при Франции. Миура и Кихара, Стеллато-Дудек и Дешам, Павлова и Святченко выйдут на лед с произвольными программами

18 октября спортивные пары разыграют медали на Гран-при Франции.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Пары, произвольная программа

Начало – 21:00 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko.

Первая разминка

1. Меган Вессенберг – Денис Стрекалин (Франция) 

2. Орели Фаула – Тео Белль (Франция) 

3. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) 

4. Одри Шин – Балаж Надь (США) 

Вторая разминка

5. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США)

6. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

7. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

8. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

После короткой программы

1. Рику МиураРюичи Кихара (Япония) – 79,44

2. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 74,26

3. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 70,15

4. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 63,31

5. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 61,79

6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 59,00

7. Орели Фаула – Тео Белль (Франция) – 54,09

8. Меган Вессенберг – Денис Стрекалин (Франция) – 50,41

Расписание Гран-при Франции: там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Сакамото, Левито, Фурнье-Бодри и Сизерон

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Рюичи Кихара
Рику Миура
Деанна Стеллато-Дудек
logoсборная Венгрии
Тео Белль
Меган Вессенберг
Кэти Макбет
logoсборная США
Балаж Надь
Даниил Паркман
logoсборная Канады
Максим Дешам
результаты
logoсборная Франции
logoГран-при Франции
Денис Стрекалин
Орели Фаула
Мария Павлова
Одри Шин
Камилла Ковалев
Алексей Святченко
пары
Павел Ковалев
logoсборная Японии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при Франции. Миура и Кихара лидируют после короткой программы, Стеллато-Дудек и Дешам – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и
120сегодня, 18:57
Главные новости
Деанна Стеллато-Дудек: «У нас была поставлена другая короткая программа, но мы не смогли решить проблему с авторскими правами, с нас попросили 50 тысяч долларов»
2сегодня, 20:41
Гран-при Франции. Малинин, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Бричги, Миура, Торгашев представят короткие программы
1сегодня, 20:22
Мария Павлова: «Получить 70 баллов за короткую программу было моей маленькой мечтой. Я весь прошлый сезон надеялась увидеть эти баллы»
2сегодня, 20:22
Гран-при Франции. Накаи, Сакамото, Левито, Сумийоши выйдут на лед с произвольными программами
1сегодня, 20:15
Гран-при Франции. Фурнье-Бодри и Сизерон, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри, Дэвис и Смолкин выступят с ритм-танцами
1сегодня, 20:05
Изабо Левито: «В этом сезоне я больше контролирую прыжки, стала стабильнее. Быть может, дело в том, что я больше не расту»
5сегодня, 19:48
Денис Васильев ушел из школы Стефана Ламбьеля
36сегодня, 19:42
Гран-при Франции. Накаи с тройным акселем выиграла короткую программу, Сакамото – 2-я, Левито – 3-я
396сегодня, 19:30
Гран-при Франции. Миура и Кихара лидируют после короткой программы, Стеллато-Дудек и Дешам – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и
120сегодня, 18:57
Каори Сакамото: «6 лет назад я уже выступала на Гран-при Франции, это был горький опыт. Может, поэтому сегодня нервничала, не выдала максимум»
8сегодня, 18:35
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
1вчера, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
115 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13