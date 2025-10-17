Гран-при Франции. Миура и Кихара, Стеллато-Дудек и Дешам, Павлова и Святченко выйдут на лед с произвольными программами
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Grand Prix de France
Анже, Франция
Пары, произвольная программа
Начало – 21:00 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko.
Первая разминка
1. Меган Вессенберг – Денис Стрекалин (Франция)
2. Орели Фаула – Тео Белль (Франция)
3. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
4. Одри Шин – Балаж Надь (США)
Вторая разминка
5. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США)
6. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
7. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
8. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
После короткой программы
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 79,44
2. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 74,26
3. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 70,15
4. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 63,31
5. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 61,79
6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 59,00
7. Орели Фаула – Тео Белль (Франция) – 54,09
8. Меган Вессенберг – Денис Стрекалин (Франция) – 50,41
