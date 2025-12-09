Каррагер о Салахе: «Он не был звездой до перехода в «Ливерпуль». Когда Мо говорит после игры, это всегда «я, я, я». Таким игрокам, как он, Роналду, Месси, кажется, что успех клуба зависит от них»
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер напомнил, что вингер Мохамед Салах не был звездой до перехода в мерсисайдский клуб.
Ранее египтянин раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?»
«Речь об эго таких игроков, как Роналду, Месси, Мбаппе, Салах. Я думаю, у них есть ощущение, что успех их клубов зависит от них.
Когда ты оказываешься в подобной ситуации, это становится проблемой. Когда Мо Салах говорит о том, сколько голов он забил, «у меня больше голов, чем у кого-либо еще в Премьер-лиге», он говорит только о себе.
Я бы напомнил Салаху и его агенту, что до прихода в «Ливерпуль» он был известен как игрок, потерпевший неудачу в «Челси». До прихода в «Ливерпуль» он никогда не выигрывал крупных трофеев.
Он также величайший игрок в истории Египта. Египет – самая успешная сборная в Кубке Африки, и он отправится туда через пару недель. Салах никогда не выигрывал Кубок Африки. Я не пытаюсь принизить его как игрока. Он один из лучших игроков в мире за последние восемь лет, мало кто был лучше него. Но это должно показать Салаху и его агенту, что дело не в отдельных игроках.
Ты не был большой звездой до того, как перешел в «Ливерпуль». Ты ничего не выиграл с Египтом. Все это говорит о том, что каким бы хорошим игроком ты ни был, тебе нужна помощь партнеров по команде, тренера и болельщиков. Я думаю, очень важно, чтобы он помнил об этом. Когда он говорит после игры, это всегда «я, я, я», – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.
