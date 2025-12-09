Каррагер о Салахе: «Он не был звездой до перехода в «Ливерпуль». Когда Мо говорит после игры, это всегда «я, я, я». Таким игрокам, как он, Роналду, Месси, кажется, что успех клуба зависит от них»

Джейми Каррагер: Салах не был звездой до перехода в «Ливерпуль».

Бывший защитник «Ливерпуля » Джейми Каррагер напомнил, что вингер Мохамед Салах не был звездой до перехода в мерсисайдский клуб.

Ранее египтянин раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ , забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?»

«Речь об эго таких игроков, как Роналду , Месси, Мбаппе, Салах. Я думаю, у них есть ощущение, что успех их клубов зависит от них.

Когда ты оказываешься в подобной ситуации, это становится проблемой. Когда Мо Салах говорит о том, сколько голов он забил, «у меня больше голов, чем у кого-либо еще в Премьер-лиге», он говорит только о себе.

Я бы напомнил Салаху и его агенту, что до прихода в «Ливерпуль» он был известен как игрок, потерпевший неудачу в «Челси». До прихода в «Ливерпуль» он никогда не выигрывал крупных трофеев.

Он также величайший игрок в истории Египта. Египет – самая успешная сборная в Кубке Африки, и он отправится туда через пару недель. Салах никогда не выигрывал Кубок Африки. Я не пытаюсь принизить его как игрока. Он один из лучших игроков в мире за последние восемь лет, мало кто был лучше него. Но это должно показать Салаху и его агенту, что дело не в отдельных игроках.

Ты не был большой звездой до того, как перешел в «Ливерпуль». Ты ничего не выиграл с Египтом. Все это говорит о том, что каким бы хорошим игроком ты ни был, тебе нужна помощь партнеров по команде, тренера и болельщиков. Я думаю, очень важно, чтобы он помнил об этом. Когда он говорит после игры, это всегда «я, я, я», – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

