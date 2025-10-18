Мяч дважды попал в руку Монтеса в штрафной «Локо». Абросимов не назначил пенальти в пользу ЦСКА

«Локомотив» избежал пенальти в свои ворота в матче с ЦСКА.

На 32-й минуте матча 12-го тура Мир РПЛ защитник армейцев Игорь Дивеев наносил удар головой в пределах штрафной площади хозяев – мяч попал в плечо защитнику «Локомотива » Сесару Монтесу .

После этого мексиканец попытался вынести мяч, но попал в Дивеева – от защитника ЦСКА мяч снова отскочил в руку Монтеса.

Главный арбитр встречи Иван Абросимов не назначил пенальти в пользу ЦСКА. ВАР не звал судью изучать повтор, но в трансляции показали титр о том, что решение Абросомова подтверждено.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

На данный момент «Локомотив» ведет в счете 1:0, идет первый тайм. Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.