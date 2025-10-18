Мяч дважды попал в руку Монтеса в штрафной «Локо». Абросимов не назначил пенальти в пользу ЦСКА
«Локомотив» избежал пенальти в свои ворота в матче с ЦСКА.
На 32-й минуте матча 12-го тура Мир РПЛ защитник армейцев Игорь Дивеев наносил удар головой в пределах штрафной площади хозяев – мяч попал в плечо защитнику «Локомотива» Сесару Монтесу.
После этого мексиканец попытался вынести мяч, но попал в Дивеева – от защитника ЦСКА мяч снова отскочил в руку Монтеса.
Главный арбитр встречи Иван Абросимов не назначил пенальти в пользу ЦСКА. ВАР не звал судью изучать повтор, но в трансляции показали титр о том, что решение Абросомова подтверждено.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
На данный момент «Локомотив» ведет в счете 1:0, идет первый тайм. Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?538 голосов
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости