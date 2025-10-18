Гран-при США-2025. Стартовый порядок спринта. Заезд – в 20:00

В Остине состоится спринт на 19-м этапе «Ф-1» сезона-2025.

Начало субботней мини-гонки – в 20:00 по московскому времени.

Гран-при США

Трасса Америк, Остин

18 октября 2025 года

Спринт

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Оскар Пиастри («Макларен»)

4. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

7. Карлос Сайнс («Уильямс»)

8. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

9. Алекс Албон («Уильямс»)

10. Шарль Леклер («Феррари»)

11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

12. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

13. Пьер Гасли («Альпин»)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

16. Оливер Бермэн («Хаас»)

17. Франко Колапинто («Альпин»)

18. Юки Цунода («Ред Булл»)

19. Эстебан Окон («Хаас»)

20. Габриэл Бортолето («Заубер»)