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  • 5:2 «Спартака» в дерби с покером Угальде, «Сити» разгромлен «Тоттенхэмом», «Зенит» обошел «Краснодар», Ян победил Фигейредо, «Барса» упустила победу над «Сельтой» и другие новости
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5:2 «Спартака» в дерби с покером Угальде, «Сити» разгромлен «Тоттенхэмом», «Зенит» обошел «Краснодар», Ян победил Фигейредо, «Барса» упустила победу над «Сельтой» и другие новости

1. «Спартак» разгромил «Локомотив» в 16-м туре Мир РПЛ – 5:2! Угальде сделал покер (первый для красно-белых с 1998-го) и ассистировал Барко. «Локомотив» впервые пропустил от «Спартака» так много.

«Краснодар» упустил победу над «Химками», пропустив с пенальти на 94-й – 2:2. Благодаря осечке «быков» на первое место вышел «Зенит», с трудом обыгравший «Оренбург» – 1:0. Петербуржцы продлили серию без поражений во всех турнирах до 9 матчей. Соболев продолжает феерить: 2 удара в створ и 0+0 в 9 матчах за «Зенит» в РПЛ.

ЦСКА уступил «Ростову» – 1:2. Голенков сделал дубль после выхода на замену на 75-й. Армейцы ни разу не пробили по воротам во 2-м тайме, а в последних пяти матчах у них одна победа.

«Зениту» поставили лого «Спартака» на графике «Матч! Премьер» перед игрой с «Оренбургом». В расписании тура у четырех клубов была эмблема красно-белых, еще у пяти – «Динамо». Генпродюсер «Матч ТВ» извинился.

2. «Манчестер Сити» в кризисе: «горожане» разгромно проиграли «Тоттенхэму» дома в 12-м туре АПЛ – 0:4. Это пятое поражение действующего чемпиона подряд, у Гвардиолы такого никогда не было.

В других матчах тура «Челси» обыграл «Лестер» (2:1), «Арсенал» разгромил «Ноттингем» (3:0). Все результаты – здесь.

3. «Барселона» упустила победу над «Сельтой» (2:2), ведя 2:0. Каталонцы дважды пропустили после удаления Касадо на 82-й, повлияла и ошибка Кунде. «Атлетико» в 700-м матче при Симеоне одержал волевую победу над «Алавесом» (2:1). Остальные итоги 14-го тура Ла Лиги – здесь.

4. НХЛ. «Филадельфия» обыграла «Чикаго» (3:2 ОТ), Мичков забил победный гол в овертайме и стал 1-й звездой матча. «Колорадо» победил «Флориду» (7:4), Ничушкин набрал 1+2 – первые очки после возвращения, Бобровский впервые в сезоне пропустил 6 шайб. «Юта» разгромила «Питтсбург» (6:1), Кросби забил 600-й гол в лиге, Сергачев – 5-й в сезоне.

«Коламбус» одолел «Каролину» (5:4 Б), Марченко сделал дубль, Воронков забросил 5-ю шайбу в сезоне, а Кочетков получил травму в овертайме после удара в голову от своего же игрока. Все результаты дня – здесь

5. UFC Fight Night 248. Петр Ян единогласным решением судей победил Дейвисона Фигейредо в главном бою. В соглавном бою Ян Сяонань победила Табату Риччи. Остальные результаты – здесь.

6. Софья Акатьева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Петербурге, Горбачева – 2-я, Яметова – 3-я, Муравьева – 4-я. У мужчин победил Дикиджи, Лутфуллин – 2-й, Алиев – 3-й, Гуменник – 7-й. У пар лучшими стали Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов – 2-е, Кадырова и Миронов – 3-и. Кагановская и Некрасов выиграли ритм-танец, Худайбердиева и Базин – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и.

Гран-при Китая по фигурному катанию. Гленн победила у женщин, Чиба – 2-я, Ким Чхэ Ен – 3-я, Губанова – 8-я. У мужчин выиграл Сато, Шайдоров – 2-й, Сяо Хим Фа – 3-й, Эгадзе – 4-й. В танцах на льду лучшими стали Гиньяр и Фаббри, Лажуа и Лага – 2-е, Каррейра и Пономаренко 3-и, Дэвис и Смолкин – 8-е.

7. НБА. 50 очков Болла не спасли «Шарлотт» от поражения в матче с «Милуоки», «Мемфис» с 30+10 от Скотти Пиппена-младшего обыграл «Чикаго» на выезде, «Сан-Антонио» победил «Голден Стэйт» и другие результаты

8. В КХЛ «Северсталь» и «Ак Барс» забросили 12 шайб (7:5), «Спартак» отыгрался с 1:4 и обыграл «Витязь» (5:4 ОТ), «Трактор» проиграл «Куньлуню» (1:4), «Локомотив» уступил «Торпедо» (0:3). Все результаты – здесь.

9. «Интер» разгромил «Верону» в 13-м туре Серии А – 5:0. В главном матче тура «Милан» и «Ювентус» голов не забили (0:0). «Аталанта» обыграла «Парму» на выезде (3:1).

10. В 11-м туре Бундеслиги «Байер» разгромил «Хайденхайм» (5:2), проигрывая 0:2 в 1-м тайме, «Боруссия» крупно обыграла «Фрайбург» (4:0). Остальные результаты – тут.

11. Коростелев выиграл классическую «разделку» на 15 км на этапе Кубка России по лыжам, Семяшкин – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 7-й.

Йохауг победила в «разделке» классикой на 10 км с преимуществом в 40 секунд а открытии сезона в Бейтостолене, Хайди Венг – 2-я, Фоснес – 3-я.

12. Гран-при Лас-Вегаса-2024. Расселл выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Гасли – 3-й, Ферстаппен – 5-й, Норрис – 6-й. Перес выбыл после 1-го сегмента – в 6-й раз за сезон. Колапинто испытал перегрузку более 50G при аварии в гонке.

13. Даниил Серохвостов выиграл пасьют на этапе Кубка Содружества по биатлону. У женщин в гонке преследования победила Динара Смольская.

14. Троих фанатов «Реала» арестовали за расизм в адрес Ямаля и Рафиньи в игре с «Барсой». Один из задержанных – несовершеннолетний.

15. Энди Маррей стал новым тренером Новака Джоковича.

16. Петр Фрадков избран главой Всероссийской федерации легкой атлетики.

17. Форвард «Юты» Макбэйн «подавлен и опустошен» после эпизода с травмой Овечкина. Сам Александр не грустит: посетил матч НБА, выпил пива и сделал фото с баскетбольным мячом.

Цитаты дня.

Журавель о реакции Коваленко на удаление с «Зенитом»: «Неправильный для спорта пофигизм. Не могу отделаться от ощущения неестественности»

Пеп о Родри: «Ман Сити» не хватает лучшего игрока в мире. «Барса» без Месси не взяла бы 6 трофеев в 2009 году»

Ольга Зайцева: «В столь непростое для страны время не стоит негодовать о нехватке патронов. Нам предстоит большой путь развития этой отрасли для биатлонистов»

Андрей Кобелев: «Зачем нужны эти Николич и Станкович в РПЛ? Хватит ориентироваться на югославов. Пусть едут либо в Европу, либо к себе и там тренируют»

Ефимова о Ротенберге: «Буквально бурлит идеями, из него прет эта энергетика. Поразило, сколько информации в минуту он выдает! Очень общительный»

Алексей Смертин: «В детстве я страдал от энуреза, это угнетало. В 13-14 лет думал: «Поскорее бы закончилась эта жизнь». Футбол стал для меня спасательным кругом»

Николич о поздних заменах в матче с «Ростовом»: «Это было специально. Мне больше нравится идея проиграть, но понять, кто мы, чем сыграть вничью и оставить вопросы»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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