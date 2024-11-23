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❄️Кубок Содружества. Серохвостов выиграл гонку преследования, Латыпов – 2-й, Колотов – 3-й

Даниил Серохвостов выиграл пасьют на этапе Кубка Содружества по биатлону.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону

2-й этап 

Ханты-Мансийск 

Мужчины

Гонка преследования

1. Даниил Серохвостов – 33.32,1 (2)

2. Эдуард Латыпов – 25,8 (2)

3. Иван Колотов – 1.02,4 (0)

4. Никита Поршнев – 1.11,9 (1)

5. Евгений Сидоров – 1.12,6 (3)

6. Илья Авсеенко (Беларусь) – 1.19,1 (1)

7. Карим Халили – 1.33,2 (4)

8. Антон Смольский (Беларусь) – 1.37,7 (4)

9. Павел Белько (Беларусь) – 1.42,2 (1)

10. Петр Пащенко – 1.50,3 (4)

11. Александр Поварницын – 1.50,9 (3)

12. Роман Еремин – 1.52,1 (4)

13. Кирилл Бажин – 1.54,3 (3)

14. Антон Бабиков – 1.54,45 (4)

15. Леонид Кульгускин – 2.11,3 (3)

16. Александр Логинов – 2.12,9 (4)...

22. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 2.48,0 (5)...

24. Василий Томшин – 2.59,3 (5)

Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoДаниил Серохвостов
Евгений Сидоров
Александр Корнев
logoАлександр Поварницын
сборная Беларуси
logoНикита Поршнев
Антон Смольский
logoАнтон Бабиков
logoКарим Халили
logoПетр Пащенко
logoЭдуард Латыпов
logoАлександр Логинов
logoДмитрий Лазовский
Рустам Каюмов
Леонид Кульгускин
результаты
гонка преследования
Роман Еремин
logoКубок Содружества
logoсборная России
Алексей Зубарев
logoВасилий Томшин
Илья Авсеенко
Павел Белько
Кирилл Бажин
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