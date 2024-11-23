❄️Кубок Содружества. Серохвостов выиграл гонку преследования, Латыпов – 2-й, Колотов – 3-й
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону
2-й этап
Ханты-Мансийск
Мужчины
Гонка преследования
1. Даниил Серохвостов – 33.32,1 (2)
2. Эдуард Латыпов – 25,8 (2)
3. Иван Колотов – 1.02,4 (0)
4. Никита Поршнев – 1.11,9 (1)
5. Евгений Сидоров – 1.12,6 (3)
6. Илья Авсеенко (Беларусь) – 1.19,1 (1)
7. Карим Халили – 1.33,2 (4)
8. Антон Смольский (Беларусь) – 1.37,7 (4)
9. Павел Белько (Беларусь) – 1.42,2 (1)
10. Петр Пащенко – 1.50,3 (4)
11. Александр Поварницын – 1.50,9 (3)
12. Роман Еремин – 1.52,1 (4)
13. Кирилл Бажин – 1.54,3 (3)
14. Антон Бабиков – 1.54,45 (4)
15. Леонид Кульгускин – 2.11,3 (3)
16. Александр Логинов – 2.12,9 (4)...
22. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 2.48,0 (5)...
24. Василий Томшин – 2.59,3 (5)
Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске
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