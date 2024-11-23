Гвардиола потерпел 5 поражений подряд впервые в тренерской карьере

Пеп Гвардиола еще никогда не проигрывал столько матчей подряд.

Сегодня «Манчестер Сити » под его руководством был разгромлен на своем поле «Тоттенхэмом » – 0:4.

Также начиная с 30 октября «горожане» уступили «шпорам» в Кубке английской лиги (1:2), «Борнмуту» (1:2) и «Брайтону» (1:2) – в АПЛ , «Спортингу» (1:4) – в Лиге чемпионов.

Испанский тренер еще никогда не проигрывал столько матчей кряду. Он работает в «Сити» с 2016 года, а до этого тренировал «Баварию» и «Барселону».

В мюнхенском клубе в 2015 году было четыре поражения с учетом серии пенальти в полуфинале Кубка Германии.