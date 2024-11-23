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Гран-при России. «Невский лед». Акатьева выиграла короткую программу, Горбачева – 2-я, Яметова – 3-я, Муравьева – 4-я

Софья Акатьева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Петербурге.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

5-й этап

Санкт-Петербург

«Невский лед»

Женщины

Короткая программа

1. Cофья Акатьева – 75,54

2. Алина Горбачева – 71,32

3. Вероника Яметова – 71,16

4. Софья Муравьева – 68,78

5. Софья Важнова – 67,93

6. Екатерина Анисимова – 64,26

7. Людмила Фурсова – 59,88

8. Мария Парамонова – 59,87

9. Виктория Федянина – 57,56

10. Елизавета Киселева – 57,34

11. Яна Битюшкова – 57,27

12. Валерия Овчинникова – 56,33

Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Елизавета Киселева
Вероника Яметова
logoСерия Гран-при России
Софья Важнова
женское катание
logoСофья Акатьева
Невский лед
Алина Горбачева
Валерия Овчинникова
результаты
Яна Битюшкова
logoсборная России
Мария Парамонова
Екатерина Анисимова
Виктория Федянина
Людмила Фурсова
logoСофья Муравьева
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