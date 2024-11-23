Гран-при России. «Невский лед». Акатьева выиграла короткую программу, Горбачева – 2-я, Яметова – 3-я, Муравьева – 4-я
Софья Акатьева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Петербурге.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
5-й этап
Санкт-Петербург
«Невский лед»
Женщины
Короткая программа
1. Cофья Акатьева – 75,54
2. Алина Горбачева – 71,32
3. Вероника Яметова – 71,16
4. Софья Муравьева – 68,78
5. Софья Важнова – 67,93
6. Екатерина Анисимова – 64,26
7. Людмила Фурсова – 59,88
8. Мария Парамонова – 59,87
9. Виктория Федянина – 57,56
10. Елизавета Киселева – 57,34
11. Яна Битюшкова – 57,27
12. Валерия Овчинникова – 56,33
Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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