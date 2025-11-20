Булыкин об отказе Карпина от неустойки в «Динамо»: «Мужской поступок. Но удивлен, что какая-то неустойка должна была быть. Всегда был против совмещения»

Дмитрий Булыкин: уход Карпина из «Динамо» без неустойки – мужской поступок.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что Валерий Карпин отказался от неустойки, оставив пост главного тренера «Динамо».

Сообщалось , что Карпин отказался от 3,1 миллиона евро неустойки.

«Если Карпин ушел без неустойки – это мужской поступок. Обычно в топ-клубах это прописывают в контрактах: если тренер идет, условно, не в пятерке лидеров чемпионата, можно уволить без неустойки. Для меня было удивлением, что вообще какая-то неустойка должна была быть.

Я был всегда против совмещения – это не идет на пользу. Тут это стало наглядно, и когда-то должно было закончиться.

Не знаю, принял ли он решение сам или пообщался с руководством «Динамо ». Но то, что он ушел и решил сосредоточиться на сборной, – это правильная мысль», – сказал Дмитрий Булыкин.