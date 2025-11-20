Куртуа о топ-3 вратарей в мире: «Облак играет на высоком уровне, нравятся Аллисон и Райя. Я один из лучших, но у каждого свой вкус»

Тибо Куртуа назвал тройку лучших вратарей в мире.

Голкипер «Реала » Тибо Куртуа ответил на вопрос о том, считает ли себя лучшим вратарем в мире.

– Считаешь ли ты себя лучшим вратарем в мире?

– Безусловно, я один из лучших. Но у каждого свой вкус. У каждого есть свое мнение. Я должен помогать клубу.

– Назовите тройку лучших вратарей.

– Себя я исключаю.

Ян Облак в этом сезоне играет на очень высоком уровне. Мне очень нравится Алиссон, хотя он и травмирован. Давид Райя также мне очень нравится, – сказал Тибо Куртуа.