Куртуа о топ-3 вратарей в мире: «Облак играет на высоком уровне, нравятся Аллисон и Райя. Я один из лучших, но у каждого свой вкус»
Тибо Куртуа назвал тройку лучших вратарей в мире.
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа ответил на вопрос о том, считает ли себя лучшим вратарем в мире.
– Считаешь ли ты себя лучшим вратарем в мире?
– Безусловно, я один из лучших. Но у каждого свой вкус. У каждого есть свое мнение. Я должен помогать клубу.
– Назовите тройку лучших вратарей.
– Себя я исключаю.
Ян Облак в этом сезоне играет на очень высоком уровне. Мне очень нравится Алиссон, хотя он и травмирован. Давид Райя также мне очень нравится, – сказал Тибо Куртуа.
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?5076 голосов
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: COPE
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости