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«Байер» – «Хайденхайм». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

«Байер» примет «Хайденхайм» в 11-м туре Бундеслиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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