Ничушкин набрал первые очки после отстранения на полгода – в 4-м матче: 1+2 против «Флориды»

Валерий Ничушкин набрал первые за полгода очки за «Колорадо».

Форвард «Эвеланш» забил в пустые ворота и отдал две результативные передачи в матче чемпионата НХЛ с «Флоридой» (7:4).

Это была 4-я игра россиянина по возвращении на лед после того, как в мае он попал в третий этап программы помощи игрокам лиги. Ничушкин был отстранен на полгода без сохранения заработной платы.

Сегодня за 19:07 (2:53 – в меньшинстве) у нападающего 2 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 3».